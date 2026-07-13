Vicky Losada torna a la Lliga F amb el Badalona Women

La jugadora terrassenca Vicky Losada militarà al FC Badalona Women la pròxima temporada com a cedida pel Bristol City Women anglès. L'egarenca tornarà a la Lliga F després de marxar del Barça l'any 2021. Nascuda el 5 de març de 1991, Losada ha jugat a Barça en dues etapes, l'Espanyol, el Western New York Flash, l'Arsenal Ladies, el Manchester City, la Roma i el Brighton & Hove Albion.\r\n\r\nEn el seu palmarès figuren diverses lligues i Copes de la Reina i també la Champions League. A més, suma més de seixanta internacionalitats amb la selecció espanyola absoluta i ha disputat Europeus i Mundials. Sobre el seu nou equip, Losada ha manifestat que "estem en un moment de creixement, de crear un equip competitiu i amb personalitat, i que l'afició de Badalona es vegi reflectida".\r\n