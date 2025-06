Piscines municipals de Terrassa: tot el que has de saber

Aquest dissabte començarà oficialment l'estiu, i per fer més suportable la calor als terrassencs i terrassenques, les quatre piscines municipals posaran el cartellet d''obert' a les seves portes. Així, les piscines de Vallparadís, Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes enceten la temporada 2025 en un moment en el qual les temperatures estan molt per sobre del que seria normal a aquestes dates. Entre l’any anterior i ara hi han hagut diverses actuacions de millora d’aquestes instal·lacions tan buscades pels terrassencs, què podran adquirir entrades amb fins a tres dies d’anticipació a través dels webs corresponents a cada piscina. Aquestes són les coses que has de saber de cada piscina municipal de Terrassa.

Les Arenes, poc massificada però amb poques ombres

L’única piscina que no ha estat en obres aquesta pretemporada és la de les Arenes, un espai amb dos vasos: un amb forma rectangular, oberta a tots els públics, i una amb molta menys profunditat pensada específicament per als infants. A les Arenes sol haver prou espai per a tots els banyistes, però si l’objectiu és fugir de la radiació solar, més val anar amb prou temps, ja que la zona de tendals i sota els arbres se sol omplir ràpidament.

Se situa al carrer del Tibidabo nº 60, a tocar del camp de futbol de Juan XXIII. Està a 4 minuts caminant de la parada d’autobús de Biadosa (L2, L3 i L14).

Nebridi Aróztegui

Sant Llorenç, nova gespa artificial per a una piscina que va tenir polèmica

L’espai de remull de referència per als habitants del barri de Sant Llorenç és la piscina que està al carrer Castellsapera nº7, a la qual es pot arribar amb les línies 1 i 2 d’autobús (parada de Pl. La Pola). Enguany ha rebut una petita millora: s’ha canviat la gespa de la zona de l’entrada per gespa artificial, que és més fàcil de mantenir. Tot i l’inici polèmic que va tenir l’any passat a causa de l’estat de l’aigua, aquesta piscina és fantàstica per passar un bon dia amb els amics. Es pot portar menjar i beguda, però per poder-los consumir a la zona de taules de pícnic cal fer una reserva prèviament de l’espai, amb un topall d’una hora d’ús.

Nebridi Aróztegui

La Maurina, una piscina ideal per fugir de la calorada de després de fer esport

A l’estiu fer esport costa el doble, però si la recompensa que espera al final d’una estona de suar és un refrescant bany a una piscina, la calor i el cansament es fan més suportables. La piscina de la Maurina, que està tot just al costat del complex esportiu del barri (carrer de Felip II, nº 39) és aquest oasi per a qui té ganes de mullar-se i treure’s la calor de sobre després d’una sessió de tenis o futbol. La seva contrapart és com arribar-hi. Només l’L3 d’autobús té una parada prou a prop de les instal·lacions.

Nebridi Aróztegui

Vallparadís, oci aquàtic i bones estones en família enmig del pulmó verd de Terrassaç

La piscina de Vallparadís és ideal per a famílies amb nens petits, ja que aprofita el seu pendent per integrar una zona gran poc profunda per als menuts amb una altra encara més gran i amb més fondària pels més atrevits. Aquest any s’ha millorat la zona de gespa i s’han canviat algunes rajoles desgastades del vas. Com està ubicada enmig del pulmó verd de la ciutat, el parc de Vallparadís, dona l’oportunitat als visitants a, després d’un bon bany, fer una agradable passejada a l’ombra dels arbres. Això sí, igual que la seva localització té coses postives, també en té de negatives: per evitar picades de mosquits, recomanem portar repel·lent.

Nebridi Aróztegui

Preus i horaris

Les entrades es poden comprar amb tres dies d'anticipació a les guixetes i al web que l'Ajuntament ha disenyat. A més, enguany les entrades estaran diferenciades entre el torn del matí i el de la tarda. Aquests són els preus i els horaris de les piscines municipals de Terrassa:

Preus

Nens d’entre 7 i 13 anys (matí o tarda): 2,50 euros

General (matí o tarda): 3 euros

Escoles i casals: 2 euros

Targeta multipersonal (10 usos): 25 euros

Jubilats, persones amb +65 anys o discapacitats amb +33%: 2,50 euros

Horaris

Torn de matí: 10:30 - 14:10 hores

Torn de tarda: 15:30 - 19:10 hores

Vestuaris i lavabos romandran oberts fins a 20 minuts més tard de la finalització dels torns