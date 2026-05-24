L'Atlètic guanya per 1 a 3 al Barça i jugarà contra el Club de Campo les semifinals

L'Atlètic ha fet els deures aquest diumenge al Pau Negre. El conjunt que prepara Roger Pallarols s'ha imposat per 1 gol a 3 al FC Barcelona en la darrera jornada de la lliga regular i ha finalitzat la lliga en quarta posició, empatat a 43 punts amb el Sanse Complutense, que ha acabat tercer, i el Júnior de Sant Cugat, que ha estat cinquè i s'ha quedat fora pel "goal-average".
Aquest dissabte, a la "final-four" que se celebrarà a les instal·lacions del Club de Campo de Madrid, els de Pallarols s'enfrontaran al conjunt amfitrió, el Club de Campo. L'altra semifinal la jugaran RC Polo i Sanse Complutense.
Un "hat-trick" de Pepe Cunill, que ha marcat els tres gols de penal-córner, ha estat definitiu per als de Can Salas. El primer gol ha arribat al minut 4 i el segon al 23. Ja al tercer quart, al minut 37, Pol Compta ha retallat distàncies, però de nou Cunill ha establert l'1 a 3 al minut 42.
Un derbi per tancar la temporada
D'altra banda, CD Terrassa i Club Egara s'han acomiadat de la lliga signant taules en un derbi terrassenc que ha acabat amb empat a dos gols. Cap dels dos equips no es jugava res en aquesta jornada final. Biel Roca ha posat per davant els de Jordi Fitó al minut 6, però Iñaki Fernández ha aprofitat un dels quatre penals dels de Wilson per empatar al 12. Al minut 39, un golàs de vaselina de Ferran Navarrete ha significat el 2 a 1 per als locals, però Nil Trujillo ha establert l'empat a dos definitiu quan faltaven dos minuts.
Ha estat el darrer partit dels dos entrenadors. Jordi Fitó no seguirà al CD Terrassa i Andrew Wilson tampoc al conjunt masculí del Club Egara.