L'Atlètic tomba al Júnior i jugarà la final de la lliga

L'Atlètic ha superat per 3 a 2 al Júnior a la semifinal i jugarà la final de la lliga diumenge, a les 11 hores, contra el Club de Campo. En un encontre amb no moltes oportunitats de gol, les de Can Saklas han sigut millors i han accedit a la final de manera merescuda i en un últim període on han estat més encertades. Les de Jordi Carrera disputaran la segona segona final de lliga consecutiva, la tercera en la seva história.

El primer quart s'ha animat a les acaballes, després d'una majoria de minuts sense gaires arribades. L'Atlètic ha dut el pes del joc, però ha sigut el Júnior qui ha encetat el marcador, en un penal-córner, en el minut 11, que ha concretat María José Granatto. Les de Jordi Carrera, no obstant això, han reaccionat amb valentia i, 36 segons més tard del gol de les rivals, han empatat, gràcies a una acció personal de Meritxell Vizcaíno, que ha resolt creuant la pilota davant de la sortida de la portera del conjunt santcugatenc.

Abans d'acabar el quart, les de Can Salas han disposat d'una immillorable opció per agafar avantatge, en un stroke que ha llançat Julia Gomes, però que la portera Jana Martínez ha aturat. Amb empat a un gol, ha finalitzat el primer quart. En el segon, el joc ha sigut intens, però sense gaires accions atacants destacables. Per part de l'Atlètic, que ha tornat a tenir més la possessió de la bola, una centrada perillosa de Hanna Badia pel cantó esquerre l'ha refusat Jana Martínez. I pel Júnior, una ocasió de Teresa Lima que la portera de l'Atlètic Clara Pérez ha desviat a córner.

En el tercer quart s'ha mantingut el mateix escenari, amb molta combativitat en els dos conjunts, si bé amb poques oportunitats per marcar. L'Atlètic ha colpejat primer, amb un penal sense conseqüències i una rematada d'Elena Martínez que ha sortit fora. La rèplica del Júnior ha sigut una acció col·lectiva que Clara Pérez ha rebutjat i una rematada d'Ivet Martí en un contraatac, que la portera del conjunt de Can Salas ha tornat a evitar amb una bona intervenció.

En el quart definitiu, l'Atlètic acabaria assolint el triomf per 3 a 2. Les de Jordi Carrera ho han intentat en un nou període bastant equilibrat. El Júnior, per mitjà de Laura Bosch i Berta Serrahima, de penal, no ha pogut marcar i Vizcaíno tampoc ha pogut culminar una bona jugada d'atac de l'equip. A quatre minuts per al final, Ainhoa Ballesteros ha entrat pel cantó dret de l'atac i ha servit en safata la bola a Sofía Rogoski que no ha perdonat.

El Júnior ha passat a jugar sense portera i, en una acció de les de Can Salas, Rogoski, de nou i a plaer, ha establert el 3 a 1. A 11 segons per a la conclusió, el Júnior ha retallat distàncies amb un stroke convertit per Granatto, però res ha variat i les de Carrera han passat a la final.