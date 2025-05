L’Atlètic vol tornar a aixecar la lliga

Igual que la temporada passada, només un equip terrassenc serà present a la “final four” de la lliga de Divisió d’Honor masculina, que decidirà aquest cap de setmana el nom del campió. Si la temporada passada l’Atlètic es va quedar fora de la lluita pel títol, enguany torna amb forces renovades.

El conjunt que prepara Roger Pallarols no ho tindrà gens senzill per aixecar el títol de lliga. Aquest dissabte a les 17.15 hores s’enfrontarà en la segona semifinal amb el vigent campió de la lliga i la Copa del Rei, el Club de Campo de Madrid. La primera semifinal enfrontarà a les 15 hores al Polo, guanyador de la lliga regular, i el Júnior de Sant Cugat.

A la lliga regular, els partits entre egarencs i madrilenys han estat molt ajustats. A la primera volta, els d’Edu Aguilar es van imposar per 4 gols a 3 a Madrid, mentre que el matx del Josep Marqués va acabar amb empat a dos. La temporada passada, el Club de Campo va adjudicar-se també els dos partits de lliga.

Han quedat fora de la convocatòria per a aquesta “final four” Oriol Campos, Nil Recasens, Marc Martín i Roger Rovira.

“Per a nosaltres, tornar a la ‘final four’ suposa una gran notícia després de la decepció de la temporada passada. Arribem amb més ganes que mai”, explica Roger Pallarols, l’entrenador de l’Atlètic.

“Qualsevol dels quatre semifinalistes pot acabar sent campió. La lliga està més igualada que mai”, comenta.

Contra el campió

Pel que fa al rival, explica: “És un gran equip, amb molts internacionals. Nosaltres juguem a casa i hem de fer-ho valer. Ens ha de donar un plus. Espero un partit equilibrat, en el qual els penals-córner seran decisius. A veure si som capaços de rendir al nivell alt que hem mostrat en molts moments de la lliga. Quan ens falti l’aire, la nostra gent ens donarà ales per eliminar el Club de Campo”, subratlla.

El Polo és favorit en la primera semifinal davant d’un Júnior que mai no ha guanyat la lliga. Serà un duel entre dos tècnics terrassencs: Ramon Sala al Polo i Oriol Torras al Júnior. La darrera lliga dels barcelonins data de l’any 2018 i van jugar precisament la final davant dels santcugatencs. A la prèvia del partit es retrà un petit homenatge al davanter egarenc del Polo Xavi Lleonart, que es retirarà després d’aquesta “final four”.

La gran festa del hockey, a Terrassa

Per segona vegada en els tres darrers anys, Terrassa acollirà la “final four” de hockey 2024-2025, la cita on es decideixen els noms dels campions de lliga. L’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer reuneix entre avui i demà els quatre millors equips masculins i els quatre millors femenins. Els aficionats gaudiran del millor hockey i també de la millor música a la “fan zone”. A l’entrada de l’estadi se situaran diferents “foodtracks” i fins i tot hi haurà una fideuada popular avui a les 14.15, entre les semifinals femenines i les masculines, a un preu de 6,5 euros. Encara queden entrades. L’abonament val 31 euros, però també es poden comprar entrades independents per cada jornada a 17 euros.