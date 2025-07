Les Arenes i La Grípia, sense llum des del pas de la DANA: "És inacceptable"

El pas de la DANA del passat dissabte encara està tenint repercussions a hores d'ara. Els barris de Les Arenes i La Grípia han encadenat dues incidències i alguns veïns porten des de les 20 hores del dissabte sense llum. Segons fonts de l'Ajuntament de Terrassa, ha hagut dues afectacions, la primera, que va causar el tall elèctric el mateix dissabte, va ser causat per una filtració de pluja a una rasa per on passa cablejat, mentre que la segona, descoberta aquest matí, afecta un centre transformador al carrer Puigmal número 53.

La primera incidència, segons l'Ajuntament, ja està resolta i s'ha reestablert el subministrament d'energia elèctrica gràcies a la instal·lació de dos grups electrògens, situats als carrers Mura 109 i Besòs 1. Pel que fa a l'estació transformadora, les fonts oficials asseguren que encara s'està treballant per a la seva reparació. Hi ha 200 abonats afectats per l'incident, els quals s'està intentant que puguin alimentar les seves llars amb baixa tensió.

En un missatge a la xarxa social X, l'alcalde, Jordi Ballart, ha titllat d'"inacceptable" la prolongació de la incidència i ha instat i Endesa, la companyia responsable del subministrament elèctric a la ciutat, que "ho resolgui com més aviat millor".

L'Ajuntament demana que els usuaris afectats truquin al telèfon gratuït 800 760 706 per informar a la companya elèctrica de l'incidència i rebre informació.