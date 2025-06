Miriam Ciudad, nou fitxatge del Club Natació Terrassa

El Club Natació Terrassa ha anunciat el fitxatge de Miriam Ciudad per a la temporada 2025-2026 per al seu equip femení de waterpolo. La jugadora madrilenya, amb una trajectòria consolidada tant a la lliga espanyola com a nivell internacional, va destacar a les files del CN La Latina abans de traslladar-se a l'Escuela Waterpolo Zaragoza, on va jugar diverses temporades a la Divisió d’Honor i es va consolidar com una de les golejadores destacades de l’equip.

La temporada 2023-2024 va suposar un salt internacional en la seva carrera amb el seu pas pel club italià Smile Cosenza, amb qui va disputar la Serie A1 femenina. La waterpolista va formar part de la selecció espanyola júnior, participant en el Campionat del Món Júnior femení el 2017, on Espanya va acabar en quarta posició, així com en competicions internacionals anteriors.