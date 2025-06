Xavi Teclas, nou porter del CN Terrassa

El Club Natació Terrassa s'ha reforçat amb el porter Xavi Teclas, un waterpolista de 20 anys que ha arribat procedent del Keio CN Sabadell. El waterpolista reforçarà amb talent i experiència la porteria de l'equip que entrenarà a partir de la temporada vinent Sergi Mora.

Amb només 20 anys, Teclas ha destacat tant en l'àmbit dels clubs com amb la selecció espanyola juvenil. Ha defensat els colors del CN Sabadell, amb una destacada participació a la Copa del Rei de l'any passat. Ha participat també en tornejos com els Jocs del Mediterrani juvenils, consolidant-se com una de les més sòlides promeses del waterpolo espanyol a la porteria.