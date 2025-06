Jofre no accepta l'oferta de renovació del Terrassa FC

Jofre Cherta, finalment, no continuarà al Terrassa FC la pròxima temporada. El club ha anunciat que el jugador no ha acceptat l'oferta de renovació que tenia sobre la taula i, per tant, no formarà part de la plantilla que dirigirà el tècnic aragonès Víctor Bravo la campanya 2025-2026.

El davanter, de 25 anys ha decidit tancar la seva etapa al Terrassa FC després de dues temporades consecutives. Amb un total de 2.570 minuts de lliga repartits en 33 partits i tres gols, Jofre ha estat una de les peces més importants i destacades del conjunt egarenc aquesta passada temporada. Des del Terrassa FC s'ha agraït "el treball, l’entrega i el compromís" que Jofre ha demostrat durant aquests dos anys i li desitgen tota la sort del món "en els seus pròxims reptes futbolístics i personals".

D'altra banda, i després que el FK Borac ho fes públic, el Terrassa FC també ha emès una nota oficial en què s'informa que el defensa neerlandès Gylermo Siereveld, que encara tenia contracte en vigor amb el club, marxa a l'equip bosnià després que s'acordés un traspàs. El jugador dels Països Baixos, un dels fixos a les alineacions dels partits de la passada temporada, va arribar l'estiu passat procedent de l'ADO Den Haag del seu país. No ha trascendit la quantitat econòmica del traspàs.