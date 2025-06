La selecció masculina s'imposa a Bèlgica a Anvers

La selecció espanyola masculina de hockey es va imposar per 1 gol a 2 a Bèlgica dimarts en partit corresponent a l'onzena jornada de l'FIH Pro League. Els belgues no es van poder revenjar dels de Max Caldas, que els van eliminar en els quarts de final dels passats Jocs Olímpics de París 2024. Els amfitrions es van posar per davant en el marcador al minut 7 gràcies a un gol de Nelson Onana, que va superar amb encert la sortida del porter espanyol, Luis Calzado.

Al segon període, el "video umpire" va anul·lar un stroke comès per Arthur van Doren. En una de les millors accions del partit, el basc Jose Basterra va empatar al minut 22 després d'una molt bona passada de Bruno Font. I quan faltaven cinc minuts per arribar al descans, el lliure terrassenc Bruno Ávila va establir l'1 a 2 definitiu en transformar un penal-córner provocat pel també egarenc Jordi Bonastre.

Marc Miralles va disposar de bones ocasions per ampliar l'avantatge a la represa. També els belgues en van tenir, però els de Caldas van saber mantenir el resultat. Quan faltaven gairebé tres minuts, els belgues van passar a jugar sense porter, però els tres punts van viatjar cap a Espanya.

Gràcies a aquest triomf, els de Max Caldas han passat de la vuitena a la sisena posició. Tenen els mateixos 18 punts que Alemanya, que és cinquena. Bèlgica és quarta amb 19 punts. Ambdues seleccions es tornaran a veure les cares aquest dimecres a les 20.30 hores a Anvers.