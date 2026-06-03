Esports

Mor a 81 anys l'exdelegat del Terrassa FC Manel Ezequiel

Era el soci número 16 del club i pare del director esportiu del futbol base, Miquel Ezequiel

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juny de 2026 a les 12:17
Actualitzat el 03 de juny de 2026 a les 12:20

Ha mort Manel Ezequiel Pardo a l'edat de 81 anys. Durant dècades va estar vinculat al Terrassa FC, on es va desenvolupar, entre altres, la funció de delegat de la primera plantilla de l'entitat.

Ezequiel era un dels socis més antics de l'entitat terrassista, concretament el número 16.

Era el pare del director esportiu del futbol base del Terrassa FC, Miquel Ezequiel.

La vetlla se celebra fins dijous a les 10 hores a la sala número 4 del cementiri municipal, mentre que la cerimònia fúnebre tindrà lloc dijous a les 10 hores a l'Espai Temple del Cementiri de Terrassa. 

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