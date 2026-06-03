Mor a 81 anys l'exdelegat del Terrassa FC Manel Ezequiel

Ha mort Manel Ezequiel Pardo a l'edat de 81 anys. Durant dècades va estar vinculat al Terrassa FC, on es va desenvolupar, entre altres, la funció de delegat de la primera plantilla de l'entitat.\r\n\r\nEzequiel era un dels socis més antics de l'entitat terrassista, concretament el número 16.\r\n\r\nEra el pare del director esportiu del futbol base del Terrassa FC, Miquel Ezequiel.\r\n\r\nLa vetlla se celebra fins dijous a les 10 hores a la sala número 4 del cementiri municipal, mentre que la cerimònia fúnebre tindrà lloc dijous a les 10 hores a l'Espai Temple del Cementiri de Terrassa. \r\n