Mustafa Chadlioui es proclama campió de l’Open Villa de Marín

El boxejador terrassenc Mustafa Chadlioui es va adjudicar la victòria en la cinquena edició del torneig Villa de Marín, celebrat en aquesta localitat de la província de Pontevedra. El pavelló SEI San Narciso va aplegar mig miler de boxejadors espanyols i portuguesos de les diferents categories. En el seu primer combat, l’esportista del Terrassa Boxing Club es va imposar a l’experimentat boxejador càntabre Dairon Araujo per decisió unànime dels jutges. A la següent ronda, va derrotar també per decisió unànime al georgià Demetre Gorgoshidze, afincat a La Rioja. A la final, Chadlioui es va imposar per decisió dividida de 2 a 1 al boxejador gallec Sergio Añón.

El seu germà, Rayan Chadlioui, amb només 13 anys, va aconseguir la medalla de bronze en la seva categoria.

D’altra banda, Sant Andreu de la Barca va acollir el Campionat de Catalunya de boxa amateur, també amb presència terrassenca. Per part del Terrassa Boxing Club, tres púgils van aconseguir la victòria. Es tracta de Rafael El Kasser, de 15 anys, Santiago Smilcevski, de 16, i Hosam Bounouh, de 17. Pel Roc Blanc Gym, van imposar-se Eric Peraza, Víctor Márquez i Quim Gómez.