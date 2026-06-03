Penyes del Terrassa FC, contra el fitxatge de Ferran Ruiz

El Terrassa FC va anunciar dimarts el fitxatge del lateral dret de 23 anys Ferran Ruiz Martí, nascut a la comarca de la Garrotxa i format al planter de Girona, va jugar en els equips formatius del Real Madrid entre 2018 i 2022, passant després al Real Madrid “C”. Sembla que no ha caigut amb bon peu entre els aficionats terrassistes.
No havien passat ni 24 hores de la confirmació del fitxatge que diverses penyes terrassistes han expressat públicament a través de les xarxes socials el seu rebuig a l'arribada de Ferran. Es tracta d'"Infierno Egarense", "Mala Raça" i "Anònims". "No podem donar suport a cap jugador que estigui involucrat en un cas relacionat amb la difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat", expressen en un comunicat conjunt.
Els fets dels quals parla el comunicat es remunten al mes de setembre de l'any 2023, fa gairebé tres anys. Van passar al reservat d'un "beach-club" de Gran Canària. Tres joves canterans del Madrid, entre ells el futbolista del primer equip Raúl Asencio i el nou defensor del Terrassa Ferran Ruiz, van enregistrar presumptament una trobada sexual amb dues joves, una d'elles menor d'edat, sense el seu consentiment.
Ferran hauria participat en la gravació i difusió sense consentiment de les imatges. El maig del 2025, un jutjat de Gran Canària va processar formalment els futbolistes. El setembre de l'any passat va començar el judici oral i s'està encara a l'espera de la sentència.
El comunicat de les penyes que integren la graderia d'animació de l'Estadi Olímpic assenyala que no es pot tolerar el fitxatge del futbolista. "El Terrassa FC és l'emblema d'una ciutat compromesa amb les igualtats socials i amb els drets de les dones". I afegeixen: "Respectem i defensem aquest club i la seva afició. Per això, no volem que el Terrassa FC quedi tacat per cap situació en la que es vulneri el dret a la intimitat, el consentiment i la protecció de menors". Acaben recordant que "els valors han d'estar sempre pel davant de qualsevol consideració esportiva".
La junta directiva del Terrassa FC no s'ha pronunciat sobre el particular.