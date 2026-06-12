Set baixes als equips de waterpolo del CN Terrassa

Fins a set jugadors causen baixa a les plantilles dels dos equips de Divisió d'Honor de waterpolo del CN Terrassa. Al conjunt masculí, entrenat per Sergi Mora, no continuaran el porter Iván Sánchez, Nacho Bargalló i Agustí Pericas. Sánchez, de 33 anys, deixa el club on s'ha format. Aquesta darrera temporada ha patit molèsties a l'esquena que li han impedit poder jugar amb normalitat.
Per la seva banda, Bargalló (23) i Pericas (29) tanquen una etapa de tres temporades a Terrassa. Bargalló té diferents ofertes d'altres clubs. En el cas de Pericas, ja havia marxat l'estiu del 2021 per jugar dues temporades a l'Spandau de Berlín, a la lliga alemanya. El jugador està meditant si penjar el casquet o acceptar alguna de les ofertes que té damunt la taula. La setmana vinent començaran a anunciar-se les incorporacions de cara a la temporada vinent.
Equip femení
Pel que fa a l'equip femení del CN Terrassa, per ara són quatre les baixes confirmades. A la ja coneguda de la campiona del món Pili Peña (40 anys) s'hi han afegit tres més. Es tracta de la portera Paula Nieto (26), que marxa després d'un any al club, la madrilenya Miriam Ciudad (20), que va arribar també la temporada passada procedent del Smile Cosenza italià, així com de la neozelandesa Emily Nicholson (27), que va arribar procedent del Tenerife Echeyde i ha tancat un cicle de dos anys al primer equip del Natació. El club treballa per cobrir en els propers dies aquestes quatre baixes.