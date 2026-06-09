Set terrassenques, a la convocatòria de la selecció sub-21

La selecció espanyola sub-21 femenina disputarà entre els dies 26 de juliol i 1 d'agost a València el Campionat d'Europa de la categoria. El seleccionador, Alejandro Iglesias, ha convocat un total de 25 jugadores per preparar la competició. L'equip es concentrarà la setmana vinent, del dilluns 15 al dissabte 20, entre Terrassa i Sant Cugat.\r\n\r\nUn total de set terrassenques formen part de la convocatòria. Es tracta de Júlia Amorós, Marta Mitjavila i Natàlia Vilanova (Club Egara); Jordina Gibert, Anna Marquès i Núria Giménez (Atlètic); i Marta Alcaraz (Júnior). Entre les integrants del cos tècnic hi ha la també terrassenca Sònia de Ignacio-Simó, que desenvolupa les tasques de cap d'equip. \r\n