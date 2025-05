"Si les jugadores són fidels a elles mateixes, la final serà de tu a tu"

Després d'imposar-se al Júnior per 3 a 2 i accedir a la final de diumenge contra el Club de Campo, el tècnic del conjunt de Can Salas, Jordi Carrera, ha assenyalat que "ha sigut un partit molt de quart de camp a quart de camp i era molt travat i la calor ha fet que faltés una mica més a les jugadores" i ha afegit que "hi ha hagut poques ocasions, però hem aconseguit tres gols i cal valorar la feina de les davanteres.

De cara a la final de diumenge, l'entrenador de l'Atlètic ha apuntat que "les finals són partits en què has d'estar atent tota l'estona" i sobre la final de l'edició passada perduda davant del RC Polo ha comentat que "vam aprendre dels errors". Carrera veu una bona oportunitat per a l'equip de guanyar la lliga i ha dit que el que em preocupa és que les jugadores siguin fidels a elles mateixes i, si ho aconsegueixo, no tinc cap dubte que serà un partit de tu a tu. I amb l'afició que tenim, que és un escàndol, ens donaran un plus, estic convençut".