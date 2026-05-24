Terrassa acull el lliurament de premis del Campionat de Catalunya de BMX Race 2026

L'esport terrassenc tha tornat a estar al centre aquest dissabte. En aquest cas, la raó ha estat el lliurament dels premis del Campionat de Catalunya de BMX Race 2026, que han tingut lloc a les instal·lacions del Club BMX Terrassa.\r\n\r\nLa cita ha reunit una selecció de riders catalans durant una jornada nocturna, marcada per curses que han transcorregut entre la tarda i el vespre, sota la llum artificial de la pista. El Campionat de Catalunya 2026 s'ha resolt mitjançant una única prova. En aquest context, s'han proclamat els campions i campiones de les diverses categories de BMX Race.\r\n\r\nEl tancament de la jornada ha inclòs el lliurament de trofeus. Després, música, animació i un ambient familiar han aplegat esportistes, equips, voluntariat i aficionats procedents de diferents punts del territori.\r\n