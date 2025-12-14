Un Terrassa FC molt tenaç supera un bon Atlético Baleares

Un Terrassa FC eficàs i molt enèrgic ha superat per 3 a 1 a l'Atlético Baleares, un equip que ha demostrat que és un dels aspirants a pujar de categoria. Els d'Oriol Alsina, en un dels millor encontres de la temporada, ha superat als visitants, que en cap moment s'han rendit. El pròxim rival dels terrassistes serà el Poblense, dissabte vinent, a les 17 hores, en un partit que es disputarà a terres mallorquines.
El partit ha començat amb un Terrassa FC més actiu i amb algunes arribades, com una centrada de Guti sense rematador i una acció que Van den Heerik no ha pogut concretar. Amb els minuts, els balears s'han espavilat i Morillo i Miguelito ho han provat i també Jaume Tovar. Ha tornat a la càrrega el conjunt egarenc, amb un xut de Mario Domingo que ha refusat la defensa.
Jaume Pol, de cap, ha fet intervenir al porter terrassista Marcos Pérez i, de nou han creat alguna acció de perill els locals, però ni Joel ni Mario Domingo han pogut encertar amb els seus xuts. L'encontre ha continuat amb la mateixa intensitat i amb els dos equips molt aplicats i, a la mitja hora de joc, el Terrassa FC ha aconseguit avançar-se en el marcador, en una acció personal de Guti. El davanter madrileny, després de desfer-se d'un parell de contraris, ha engaltat un xut molt precís de rosca que ha superat al porter Pablo García.
El gol ha esperonat a l'Atlético Baleares, que ha pogut empatar en una jugada de Jaume Tovar bastant clara per marcar que Marcos Pérez ha desviat a córner. Jaime Barrero, en una falta, i després en un córner molt tancat que Gil Muntadas no ha pogut rematar, ha provocat accions perilloses a l'àrea visitant. I, en el tram final d'aquest primer període, els balears han fet por amb una bona jugada de l'equip que Moha Keita ha rematat amb molta intenció, però que Marcos Pérez ha refusat a córner.
Només començar el segon temps, en el minut 2, els d'Alsina han augmentat la seva renda amb un gran gol de Gil Muntadas que, després de rebre la pilota, ha fabricat un potent xut a l'escaire de la porteria de l'Atlético Baleares que ha suposat el 2 a 0. El conjunt balear ha reaccionat al segon gol dels terrassistes i després d'un córner, Álex Pérez ha tingut el gol, però Marcos Pérez ha rebutjat a córner amb una magnífica aturada. I, poc després, Jofre ha rematat fora de cap una bona centrada des del cantó esquerre.
Jaume Tovar també ha gaudit d'una bona opció per retallar distàncies per als visitants, però de nou Marcos Pérez ha sigut providencial i ha evitat el gol de l'Atlético Baleares. Però, a la següent arribada dels visitants, han encertat. Jofre ha entrat per la banda dreta i ha servit en safata a Jaume Tovar que no ha perdonat i ha establert el 2 a 1. De seguida ha contestat el Terrassa FC amb un bon xut de Joel que ha sortit fora. En aquesta acció, el davanter s'ha lesionat i ha hagut de ser substituït.
El joc ha passat a mans dels balears, que ha gaudit de dues bones ocasions que ha aturat Marcos Pérez, a xuts de Jaume Tovar i Jofre. Ha replicat el Terrassa FC en una bona combinació que Isma ha acabat xutant fora. Els visitants han continuat dominant i buscant el gol de la igualada, però qui ha encertat ha sigut el con junt egarenc, en un llançament de falta que Casti, que acabava d'entrar al terreny de joc no feia gaire, ha resolt després d'aprofitar un refús defensiu amb un xut per baix.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adrián Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Josemi (Mármol, m. 90), Joel (Iker Reche, m. 62), Gil Muntadas, Guti (Casti, m. 80) i Van den Heerik.