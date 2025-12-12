Visita a Mataró en partit de Champions

L’equip femení del CN Terrassa tancarà l’any 2025 visitant aquest dissabte a les 13 hores la piscina del CN Mataró en partit corresponent a la quarta jornada de la fase de grups de la Champions League femenina, una competició que no es reprendrà fins al dia 21 de febrer del 2025.
El conjunt que prepara Xavi Pérez ha perdut els tres partits que ha disputat fins ara. Després de visitar les mataronines, rebrà l’Astralpool CN Sabadell (21 de febrer) i l’Orizzonte Catania (21 de març).
Per mantenir encara alguna aspiració de passar ronda, imposar-se aquest dissabte al migdia a les maresmenques és fonamental. No ho tindran, però, gens senzill, ja que l’equip que entrena Dani Ballart ha guanyat els tres primers partits i lidera el grup “B” amb nou punts. A la lliga, el Mataró és tercer i li treu quatre punts al CN Terrassa. Dimecres vinent a les 21 hores, el Natació tancarà la primera volta de la lliga rebent el CN Catalunya en el darrer compromís del 2025.
Pel que fa a la lliga de Divisió d’Honor masculina, el CN Terrassa rebrà també aquest dissabte a les 18 hores el CN Mataró en partit de la desena jornada. Igual que l’equip femení, el masculí té quatre punts menys que el CN Mataró. Si guanya entrarà en zona de “play-off”.