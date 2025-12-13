Terrassa

Quines activitats s'organitzen a Terrassa per a La Marató de TV3?

Entitats, clubs i escoles de la ciutat es bolquen un any més amb la iniciativa per recaptar fons i conscienciar sobre el càncer

  • La preparació del Mercat de Nadal del Sagrat Cor de Jesús

Publicat el 13 de desembre de 2025 a les 07:00

AFA Serra de l’Obac i AV Can Roca
QUINTO DE NADAL
Data: 13/12/2025
Hora: 17
Lloc: Escola Serra de l’Obac

AFA Col·legi Mare de Déu del Carme
TORNEIG DE FUTBOL 7 I FESTA INFANTIL
Data: 14/12/2025
Hora: 9
Lloc: pati de secundària de l’escola Mare de Déu del Carme

Atlètic Terrassa HC
2A TROBADA DE CICLOMOTORS
Data: 14/12/2025 
Hora: 9
Lloc: Atlètic Terrassa Hockey Club

Airina
FIRETA PER LA MARATÓ
Data: 14/12/2025 
Hora: 11
Lloc: Escola Airina

Associació Rodaluna
JORNADA SOLIDÀRIA
Data: 14/12/2025
Hora: 8
 Lloc: Espai Rodaluna

Associació Òpera Terrassa
SORTEIG DEL QUADRE DE L’ÒPERA TOSCA
Data: 14/12/2025
Hora: 18
 Lloc: Teatre Principal

Bastoners de Terrassa 
BALLADA DE BASTONS PER LA MARATÓ
Data: 14/12/2025
Hora: 10.30
 Lloc: Raval de Montserrat

Centre cultural El Social
5È PARXÍS SOLIDARI
Data: 14/12/2025 
Hora: 10
Lloc: El Social

Circutor
5A RUTA SOLIDÀRIA EN VEHICLE ELÈCTRIC
Data: 14/12/2025 
Hora: 10
Lloc: Circutor Viladecavalls

Club Egara
CAMINADA, XOCOLATADA, PÀDEL I TENNIS
Data: 14/12/2025
Hora: 10 
Lloc: Club Egara

Club Gimnàstic Terrassa
EXHIBICIÓ GIMNÀSTICA
Data: 13/12/2025 
Hora: 9
Lloc: Pavelló del Bon Aire

Club Natació Terrassa
ENTRADES SOLIDÀRIES ALS PARTITS DE FUTBOL
Data: 13/12/2025 
Hora: Tot el dia
Lloc: Club Natació Terrassa

Club Stas Tarat
Jocs de taula per La Marató
Data: 13/12/2025 
Hora: Tot el dia
Lloc: Institut-Escola Pere Viver

Creixen Terrassa
JOCS GEGANTS
Data: 19/12/2025
Hora: 10
 Lloc: Pati de l’escola Creixen Terrassa

Diabòlics d’Ègara
QUINTO SOLIDARI
Data: 27/12/2025
Hora: 17
Lloc: Casal cívic Montserrat, Torre-sana i Vilardell

El Rosa Melocotón
QUINTO DE NADAL
Data: 14/12/2025
Hora: 12 
Lloc: Casal cívic Sant Pere

Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa
CONCERT SIMFÒNIC SOLIDARI
Data: 14/12/2025
Hora: 12
Lloc: Auditori Municipal

Escola Vedruna Vall
PESSEBRE VIVENT I QUINTO SOLIDARI
Data: 18/12/2025
Hora: 15
Lloc: Escola Vedruna Vall

ENTITATS QUE JA HAN RECAPTAT

Associació Meraki, espai amb ànima
IOGA I BENESTAR SOLIDARI
Data: 8, 9 i 10/12/2025
Lloc: Associació Meraki

Biblioteca Central
POLSERES PER A LA INVESTIGACIÓ DEL CÀNCER INFANTIL
Data: 24/11/2025
Lloc: Biblioteca Central

Col·legi Mare de Déu del Carme
ESMORZAR SOLIDARI I CANTADES
Data: 11 i 12/12/2025
Lloc: Pati de l’escola Mare de Déu del Carme

Col·legi Maria Auxiliadora (Salesianes Terrassa)
PESSEBRE VIVENT
Data: 12/12/2025
Lloc: Escola Maria Auxiliadora

Col·legi Martí
PARADA SOLIDÀRIA AL CARRER
Data: 9/12/2025
Lloc: Rambla Francesc Macià

Escola El Vapor
JOCS EN FAMÍLIA
Data: 9/12/2025
Lloc: Escola El Vapor

Escola la Nova Electra
BALLEM PLEGATS PER LA MARATÓ
Data: 12/12/2025
Lloc: Pati de l’escola la Nova Electra

Escola Lumen - Fundació Educativa Tramuntana
MERCAT SOLIDARI
Data: 12/12/2025
Lloc: Pista poliesportiva de l’escola Lumen

Escola Petit Estel - La Nova
PANERA SOLIDÀRIA
Data: 12/12/2025
Lloc: Escola Petit Estel-La Nova

Escola Pia de Terrassa
MERCAT SOLIDARI: 125 ANYS D’ESCOLA
Data: 28/11/2025
Lloc: Festa Major de l’Escola Pia

Escola Tecnos
FIRA DE NADAL
Data: 12/12/2025
Lloc: Pati de l’escola Tecnos

Escoles Cingle, Delta i Jardinet
DINAR SOLIDARI
Data: 4/12/2025
Lloc: Parc de Vallparadís

Institut-Escola Pere Viver
JORNADA LÚDICA I ESPORTIVA
Data: 12/12/2025
Lloc: Institut-Escola PereViver

Residència San José
XOCOLATADA SOLIDÀRIA
Data: 9/12/2025
Lloc: Residència San José

Sagrat Cor de Jesús
CAMINADA SOLIDÀRIA, MERCAT DE NADAL I CANTADES DE NADAL
Data: 10, 11 i 12/12/2025
Lloc: Parc de Vallparadís i escola Sagrat Cor de Jesús

