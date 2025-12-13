Quines activitats s'organitzen a Terrassa per a La Marató de TV3?

AFA Serra de l’Obac i AV Can Roca
QUINTO DE NADAL
Data: 13/12/2025
Hora: 17
Lloc: Escola Serra de l’Obac
AFA Col·legi Mare de Déu del Carme
TORNEIG DE FUTBOL 7 I FESTA INFANTIL
Data: 14/12/2025
Hora: 9
Lloc: pati de secundària de l’escola Mare de Déu del Carme
Atlètic Terrassa HC
2A TROBADA DE CICLOMOTORS
Data: 14/12/2025
Hora: 9
Lloc: Atlètic Terrassa Hockey Club
Airina
FIRETA PER LA MARATÓ
Data: 14/12/2025
Hora: 11
Lloc: Escola Airina
Associació Rodaluna
JORNADA SOLIDÀRIA
Data: 14/12/2025
Hora: 8
Lloc: Espai Rodaluna
Associació Òpera Terrassa
SORTEIG DEL QUADRE DE L’ÒPERA TOSCA
Data: 14/12/2025
Hora: 18
Lloc: Teatre Principal
Bastoners de Terrassa
BALLADA DE BASTONS PER LA MARATÓ
Data: 14/12/2025
Hora: 10.30
Lloc: Raval de Montserrat
Centre cultural El Social
5È PARXÍS SOLIDARI
Data: 14/12/2025
Hora: 10
Lloc: El Social
Circutor
5A RUTA SOLIDÀRIA EN VEHICLE ELÈCTRIC
Data: 14/12/2025
Hora: 10
Lloc: Circutor Viladecavalls
Club Egara
CAMINADA, XOCOLATADA, PÀDEL I TENNIS
Data: 14/12/2025
Hora: 10
Lloc: Club Egara
Club Gimnàstic Terrassa
EXHIBICIÓ GIMNÀSTICA
Data: 13/12/2025
Hora: 9
Lloc: Pavelló del Bon Aire
Club Natació Terrassa
ENTRADES SOLIDÀRIES ALS PARTITS DE FUTBOL
Data: 13/12/2025
Hora: Tot el dia
Lloc: Club Natació Terrassa
Club Stas Tarat
Jocs de taula per La Marató
Data: 13/12/2025
Hora: Tot el dia
Lloc: Institut-Escola Pere Viver
Creixen Terrassa
JOCS GEGANTS
Data: 19/12/2025
Hora: 10
Lloc: Pati de l’escola Creixen Terrassa
Diabòlics d’Ègara
QUINTO SOLIDARI
Data: 27/12/2025
Hora: 17
Lloc: Casal cívic Montserrat, Torre-sana i Vilardell
El Rosa Melocotón
QUINTO DE NADAL
Data: 14/12/2025
Hora: 12
Lloc: Casal cívic Sant Pere
Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa
CONCERT SIMFÒNIC SOLIDARI
Data: 14/12/2025
Hora: 12
Lloc: Auditori Municipal
Escola Vedruna Vall
PESSEBRE VIVENT I QUINTO SOLIDARI
Data: 18/12/2025
Hora: 15
Lloc: Escola Vedruna Vall
ENTITATS QUE JA HAN RECAPTAT
Associació Meraki, espai amb ànima
IOGA I BENESTAR SOLIDARI
Data: 8, 9 i 10/12/2025
Lloc: Associació Meraki
Biblioteca Central
POLSERES PER A LA INVESTIGACIÓ DEL CÀNCER INFANTIL
Data: 24/11/2025
Lloc: Biblioteca Central
Col·legi Mare de Déu del Carme
ESMORZAR SOLIDARI I CANTADES
Data: 11 i 12/12/2025
Lloc: Pati de l’escola Mare de Déu del Carme
Col·legi Maria Auxiliadora (Salesianes Terrassa)
PESSEBRE VIVENT
Data: 12/12/2025
Lloc: Escola Maria Auxiliadora
Col·legi Martí
PARADA SOLIDÀRIA AL CARRER
Data: 9/12/2025
Lloc: Rambla Francesc Macià
Escola El Vapor
JOCS EN FAMÍLIA
Data: 9/12/2025
Lloc: Escola El Vapor
Escola la Nova Electra
BALLEM PLEGATS PER LA MARATÓ
Data: 12/12/2025
Lloc: Pati de l’escola la Nova Electra
Escola Lumen - Fundació Educativa Tramuntana
MERCAT SOLIDARI
Data: 12/12/2025
Lloc: Pista poliesportiva de l’escola Lumen
Escola Petit Estel - La Nova
PANERA SOLIDÀRIA
Data: 12/12/2025
Lloc: Escola Petit Estel-La Nova
Escola Pia de Terrassa
MERCAT SOLIDARI: 125 ANYS D’ESCOLA
Data: 28/11/2025
Lloc: Festa Major de l’Escola Pia
Escola Tecnos
FIRA DE NADAL
Data: 12/12/2025
Lloc: Pati de l’escola Tecnos
Escoles Cingle, Delta i Jardinet
DINAR SOLIDARI
Data: 4/12/2025
Lloc: Parc de Vallparadís
Institut-Escola Pere Viver
JORNADA LÚDICA I ESPORTIVA
Data: 12/12/2025
Lloc: Institut-Escola PereViver
Residència San José
XOCOLATADA SOLIDÀRIA
Data: 9/12/2025
Lloc: Residència San José
Sagrat Cor de Jesús
CAMINADA SOLIDÀRIA, MERCAT DE NADAL I CANTADES DE NADAL
Data: 10, 11 i 12/12/2025
Lloc: Parc de Vallparadís i escola Sagrat Cor de Jesús