El PP sobre l'atemptat de Paco Cano: "És una immoralitat indecent que els assassins no hagin demanat mai perdó"

El PP ha homenatjat avui la figura de Cano, assassinat per ETA avui fa 25 anys a Terrassa. Després de l'ofrena floral al monument en la seva memòria,el president del PPC, Alejandro Fernández, Fernández ha atès la premsa i ha subratllat que "l'únic delicte" que va cometre Cano va ser defensar el seu veïnat amb les sigles del PP.
El president del PPC ha afegit que els assassins no han demanat mai perdó, i que els seus "hereus" polítics tampoc han condemnat el crim. "És una immoralitat indecent", ha conclòs.
Cuca Gamarra avisa Pedro Sánchez que no podrà "escapar"
La vicesecretària del PP Cuca Gamarra ha avisat el president espanyol, Pedro Sánchez, que pot "fugir" de la sessió de control, però que no podrà "escapar" de la justícia ni de les urnes. En una atenció als mitjans des de Terrassa, aquest diumenge, Gamarra ha advertit Sánchez que "l'hora de la veritat és a prop", i que la situació del seu govern és "insostenible". També ha acusat el líder d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, i la resta de socis d'investidura de vendre's per "un grapat de monedes d'or" a canvi de mantenir-se "al poder". "Són portaveus del 'sanchisme'", ha afegit. A Gamarra l'ha acompanyat el president del PPC, Alejandro Fernández, en l'ofrena floral al monument en record de Paco Cano, dirigent del PP assassinat per ETA fa 25 anys.
Gamarra ha carregat contra Sánchez i el seu govern, en una "setmana negra" per als socialistes. La dirigent del PP, però, ha aventurat que els pròxims dies continuaran la tendència i que "passaran més coses". Gamarra ha subratllat que la societat espanyola no mereix aquesta "degradació", i ha afirmat que l'executiu de Sánchez "està KO" per l'espiral de corrupció i casos d'assetjament sexual.
La representant del PP ha apuntat que Sánchez i 12 ministres seus no assistiran a la sessió de control del Senat per no haver de donar-hi explicacions, però que no podran "fugir" de la justícia ni de les urnes. "La situació és insostenible", ha constatat Gamarra, que també ha acusat el 'sanchisme' de provocar un retrocés en el feminisme.
En aquest sentit, Gamarra ha afirmat que el govern de Sánchez passarà a la història com el que ha fet menys per a les dones i, en canvi, més ha fet retrocedir en la lluita contra l'assetjament sexual. De fet, la dirigent del PP ha acusat el president espanyol de protegir els assetjadors, i d'aillar i atacar les dones que els denuncien. "Són els homes del president", ha conclòs.
Gamarra, que ha subratllat que Sánchez és un "cínic", també ha criticat els socis de la investidura. D'una banda, ha recordat el tuit de Rufián del 2017, després de la declaració d'independència, sobre les "monedes de plata": "S'han venut per un grapat de monedes d'or per mantenir-se al poder des del Congrés", ha afirmat.
La vicesecretària del PP ha preguntat a Rufián "on és ara la dignitat", i l'ha acusat de mantenir el govern de Sánchez. "En són portaveus 'de facto'", ha insistit.