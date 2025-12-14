El San Cristóbal assoleix un empat sense gols en el camp del Tona

El San Cristóbal ha empatat a zero en el camp del Tona en un encontre molt equilibrat i amb ocasions de gol per als dos equips. És la tercera igualada consecutiva a la lliga dels de Cristian García que, abans d'acomiadar l'any, rebran en el municipal de Ca n'Anglada a la FE Grama, aquest pròxim diumenge, a partir de les 12 hores.
El Tona ha començat tenint la pilota en el seu poder i després d'alguns intents sense crear perill, ha disposat d'una bona oportunitat, amb una rematada de cap de Dan Coll que ha impactat en el travesser de la porteria defensada pel jove porter Adrián Tapia. Poc després, ho ha provat el local Èric, però Tapia ha aturat la pilota.
Els parroquials han sabut contenir els atacs dels osonencs i, a poc a poc, han començat a arribar a l'àrea contrària. Adrià Alsina ho ha provat amb un bon xut que ha aturat l'experimentat porter local, Craviotto. Fins a la conclusió de la primera meitat, cap dels dos equips ha tornat a gaudir d'alguna opció per avançar-se en el marcador i s'ha arribat al temps de descans amb el resultat que, finalment, seria el definitiu, empat a zero.
A la represa, els osonencs han començat de nou més forts i Joan Martínez ha intentat una vaselina que ha sortit fora. El San Cristóbal ha contestat amb energia i Carlos Olmo ha rematat de cap un llançament de falta, però la pilota ha sortit per sobre del travesser de la porteria local. Poc després, els parroquials han gaudit de, potser, la seva millor opció, en una jugada en què Bafode s'ha plantat tot sol davant de Craviotto, però el davanter no ha pogut definir de manera positiva.
En la part final de l'encontre, Dan Coll ha tornat a rematar al travesser de la porteria dels terrassencs i Tapia ha estat providencial en un parell d'intervencions, la més clara una de Joan Martínez que ha rebutjat quan semblava que arribava el gol dels locals. El San Cristóbal també ha buscat el gol de la victòria, però de forma infructuosa i l'empat a zero no ha variat.
Pel San Cristóbal han jugat: Tapia, Salva Torreño, Max Llovera, Carlos Olmo, Joan Cervós, Guillem, Hugo García, Paul (Raúl Pérez, m. 62), Ayoub, Bafode (Marc Río, m. 84) i Adrià Alsina (Mario Cantí, m. 73).