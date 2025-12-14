Saps on és... el record a qui va fer la gran descoberta?

No tot han de ser homenatges o reconeixements a prohoms locals o, fins i tot, que pertanyin a l’àmplia representació del territori català. També hi ha un espai per als que van venir al món molt més enllà de les nostres fronteres. Perquè també hi ha personalitats que han aportat molt a la humanitat i que mereixen una placa, una menció d’honor o, fins i tot, una escultura. És el cas del protagonista d’avui, que va fer molt per la salut dels habitants del món.
És una obra de Ferran Bach Esteve, feta l’any 1961 i es pot observar a la plaça del Doctor Robert, davant de l’edifici de MútuaTerrassa. Allà hi és des de l’any 2001. Té certa lògica la seva ubicació, ja que l’homenatjat amb aquesta escultura elaborada amb pedra i que, com s’explica a Monuments Commemoratius de Catalunya, “fou sufragada per una subscripció popular organitzada pel diari local “Tarrasa Información”, l’Ajuntament i la Mútua de Terrassa”. A aquesta mateixa font, se la descriu com una “escultura de tipus realista”.
Representa la figura
I no deixa de ser cert, ja que aquesta obra representa la figura d’Alexander Fleming, metge i científic britànic, que va ser el descobridor de la penicil·lina, l’any 1928. Això, li va valdre el Premi Nobel de Medicina.
L’escultura està sobre un pedestal on resa la frase “Terrassa a Fleming”. La penicil·lina va suposar un avanç absolut en el sector mèdic, ja que va facilitar l’aparició d’antibiòtics per combatre malalties que en aquells temps eren mortals sense remei, com eren la pneumònia, la meningitis o la sífilis. I el més gran de tot és que Fleming va fer la descoberta de manera totalment casual. No va ser casual, però, que algú decidís que la seva figura tingués una escultura per sempre.