Prova de foc contra l’Atlético Baleares

Tres victòries, dos empats i una derrota ha signat fins ara el Terrassa FC a casa en aquesta lliga. Fer-se fort a l’Olímpic és una condició indispensable per al conjunt d’Oriol Alsina per apropar-se a les posicions de “play-off”, que són a vuit posicions a la classificació, per bé que només a tres punts.
En el darrer partit de l’any a l’Estadi Olímpic, els terrassistes rebran diumenge a les 12 hores un dels més ferms candidats a l’ascens de categoria, un Atlético Baleares que ocupa la segona posició a només un punt del líder, un Poblense a qui l’equip visitarà diumenge vinent. Aquests dos darrers compromisos de l’any, davant dels dos primers classificats, semblen claus per confirmar les opcions d’un Terrassa que ha sumat només tres dels 12 darrers punts en joc. Els mallorquins arriben a Terrassa amb quatre victòries consecutives. Després d’eliminar l’Espanyol a la Copa del Rei, dimecres vinent rebran l’Atlético de Madrid en partit corresponent als setzens de final del torneig.
Pel que fa al Terrassa FC, després de cedir a Reus la seva fins ara única derrota al capdavant de l’equip, Alsina confia donar demà una alegria a la seva parròquia. “Ni la derrota contra el Reus ni la victòria al camp de la FE Grama ens ajudaran. Rebem el millor equip del grup, el que té millors jugadors, però nosaltres ja ens hem enfrontat a equips potents i hem demostrat que hi podem competir. Sortirem amb la mentalitat de sempre. No signem l’empat. Volem guanyar. Si els guanyem en treball, els podrem tombar”, assenyala Oriol Alsina.
El perill de Jaume Tovar
Destaca el tècnic d’Arenys de Mar la fortalesa d’un rival que qualifica de “valent”. En destaca la capacitat golejadora del punta Jaume Tovar, que lidera la classificació de golejadors del grup amb 11 en 14 jornades.
“Estem generant ocasions, però ens està costant marcar. No és una qüestió dels davanters, sinó de tot l’equip. Tots en som responsables. Cal que els nostres jugadors s’atreveixin més a xutar”, afegeix Alsina.
El Terrassa FC afronta aquest matx de la quinzena jornada de la competició amb les baixes del defensa Erik Schouten i el migcampista Ruymán Arteaga. Torna després de sanció el lateral esquerre Mario Domingo, mentre que la presència de Jon Larrauri, Joey Slegers i Aythami Perera continua sent dubtosa.