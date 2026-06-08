Un Terrassa FC-San Cristóbal a la pretemporada

El Terrassa FC va anunciar els partits de pretemporada d'enguany entre els quals destaca un amistós de preparació previst per al 19 d'agost, a les 19 hores, a l'Estadi Olímpic, davant del San Cristóbal. El conjunt que prepara Oriol Alsina, que tornarà a la feina el 27 de juliol, disputarà un total de set encontres a la pretemporada, inclòs el que l'enfrontarà a l'equip parroquial.
Els d'Alsina s'estrenaran el 5 d'agost, a les 19 hores, en el camp del Palamós i, tres dies després, jugaran a la mateixa hora a l'Estadi Municipal de Peralada contra el conjunt empordanès. El tercer compromís amistós de l'estiu també serà a fora, concretament a les instal·lacions de Royalverd, a Olot, on l'equip farà la pretemporada. En aquesta ocasió, el rival serà el Girona "B" i l'horari d'inici programat serà a les 18.30 hores.
Després de rebre el San Cristóbal de Cristian García a casa, el següent adversari de la pretemporada serà el Sant Andreu, flamant equip de la Primera Federació, el 22 d'agost en un camp encara per determinar. El matx començarà a les 19 hores. Serà la mateixa hora del Terrassa FC-CE L'Hospitalet, del 26 d'agost, a l'Estadi Olímpic. Els d'Alsina tancaran la roda de partits d'entrenament abans de l'inici de la lliga el cap de setmana del 5 i 6 de setembre, el 29 d'agost, amb un contrincant encara per decidir i en un escenari també per determinar.