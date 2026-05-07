Vicenç Díaz marxa del CN Terrassa: “Me’n vaig del club perquè no puc treballar enganyat”

Una vegada el primer equip del CN Terrassa ha aconseguit la permanència matemàtica a Primera Catalana per segona temporada consecutiva, el seu entrenador, Vicenç Díaz, ha comunicat que no continuarà al club la temporada vinent.
“No m’han fet fora, però m’han convidat a marxar. El club no està complint el que ens va prometre i no puc continuar en aquesta situació”, argumenta Díaz, que porta vuit temporades vinculat al CN Terrassa. Actualment, compaginava la tasca de primer entrenador amb la de director del futbol base de l’entitat. Díaz va assumir la responsabilitat del primer equip la temporada 2022-2023 a Segona Catalana. La primera temporada va salvar la categoria i a la segona va pujar l’equip a Primera Catalana.
En les dues campanyes següents ha aconseguit la salvació en un grup tercer on l’equip s’ha vist les cares amb conjunts històrics del futbol català que han jugat en categoria estatal, com l’Ascó, la Rapitenca, el Santboià o el Tàrrega. La temporada passada, per exemple, el Natació va derrotar el Martinenc, actual líder de la Lliga Elit.
“He treballat molt a gust al club i em porto bé amb tothom, però ho deixo perquè no puc treballar enganyat. A la nostra categoria, la majoria dels jugadors cobren. Els nostres només tenen l’avantatge de ser socis de franc. Es va arribar a l’acord de pagar una barbacoa a la plantilla cada mes amb els diners que es recaptaven de les entrades. No s’ha fet. Les tres últimes les ha pagat el cos tècnic”, argumenta.
I afegeix: “Em fa molta pena haver de deixar el club. La majoria dels jugadors del primer equip els he entrenat des que eren juvenils. Els he format com a futbolistes, però ells també m’han format a mi com a entrenador. Molts em preguntes on entrenaré la temporada vinent”.
El club ha declinat fer declaracions amb relació a l’assumpte.
Vicenç Díaz porta dues dècades entrenant. Va començar al Jabac amb 16 anys i ara en té 36. La seva feina al capdavant del Natació no ha passat desapercebuda i ja ha rebut dues ofertes de Primera Catalana, que està estudiant.
El CN Terrassa es va salvar de manera matemàtica després de guanyar per 3 a 2 al Santboià dissabte passat. L’equip és novè al grup tercer de Primera Catalana amb 36 punts en 28 partits. Dissabte visitarà al Sitges i el vinent s’acomiadarà a l’Àrea Olímpica davant del Catllar en dos duels intranscendents. Díaz valora així l’exercici. “Ha estat magnífic. Hem fet una segona volta de ‘play-off’ gràcies a la gran predisposició de tots els jugadors i ens hem salvat faltant dos partits”.
El seu substitut arriba del Sant Ildefons
El Club Natació Terrassa ha apostat pel tècnic terrassenc Joan Garcia com a substitut de Vicenç Díaz. Garcia, que arriba al Natació de la mà del mateix Díaz, procedent del Sant Ildefons de Cornellà, assumirà el repte de mantenir l’equip a Primera Catalana per tercera temporada consecutiva. Es tracta d’un tècnic amb experiència a Primera i a Segona Catalana.
Va dirigir al Cardedeu a Primera, mentre que a Segona s’ha fet càrrec d’equips com el Sant Ildefons i el Puig-reig. No només hi haurà canvi de peces a la banqueta del primer equip, sinó també a la coordinació de la secció de futbol. En aquest sentit, Ivan Muñoz ha decidit acceptar una oferta com a coordinador del Júnior de Sant Cugat. El club ha confirmat que el nou coordinador per a la temporada vinent serà Isaac Ropero, que porta ja anys a l’entitat.