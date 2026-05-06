Picapedrers, vidriers i forjadors: "Hem quedat quatre tallers que fem petites obres artesanals"

Entre dissabte i diumenge, el parc de Sant Jordi esdevindrà un bulliciós i acolorit mercat d’alguns dels oficis artesanals i industrials que hi havia a la ciutat durant l’època modernista, entre finals del segle XIX i principis del XX. Pintors, joiers, vidriers, forjadors, picapedrers i fotògrafs vinguts d’arreu del país, entre d’altres, mostraran a petits i grans les tècniques dels seus oficis. Com cada any, s’hi faran demostracions i també tallers participatius per tal que petits i grans s’apropin al passat tèxtil i artesanal de la ciutat.
Taller de pintura sobre seda
Anna Albert: “La seda natural és molt delicada i pintar-la no és senzill”
La mestra artesana Anna Albert, del Masnou, està al darrere del taller de pintura sobre seda que serà present aquest cap de setmana a Terrassa. Ve preparada amb uns 300 trossos de tela i les pintures especials per tal que nens i famílies hi pintin allò que més els agradi. “La seda natural és molt delicada i pintar-hi no és senzill. Cadascun dels participants es podrà endur la seva obra, ja sigui per emmarcar, fer una samarreta, un detallet per a la bossa o bé per posar com a manta a la nina”, explica Albert, que es dedica a l’estampació tèxtil. A la seva prada hi exposarà una obra de 2x0,90 metres sobre seda, tot un homenatge a Alexandre de Riquer, així com alguns mocadors que ha decorat.
Taller de joieria
David Tarrassó: “Intentarem explicar com es treballen els metalls”
David Tarrassó, responsable de l’escola de joieria Art i Metall del carrer de Faraday de Terrassa, prepara cada dia futurs joiers. Oferirà al parc de Sant Jordi una demostració de tècniques de serrat, llimat, soldadura i acabats, així com crochet amb fil metàl·lic. “Intentarem explicar com es treballen els metalls i fer alguns anells i altres peces senzilles”, assenyala Tarrassó. Les joies de l’època modernista es caracteritzen per ser veritables obres d’art en miniatura, marcades per una revolució estètica que buscava trencar amb l’academicisme i inspirar-se directament en la natura. Aquestes peces, sovint elaborades artesanalment, destaquen per la seva fluïdesa, color i simbolisme. Tarrassó oferirà aquest cap de setmana una demostració de l’art de la joieria, que ensenya dia rere dia als seus alumnes, molts dels quals aspiren a ser joiers.
Taller de vidre bufat amb canya
Ferran Collado: “A 1.200 graus centígrads, el vidre és com si fos mel”
La tècnica del vidre bufat consisteix a introduir una canya de ferro en una quantitat de vidre fos i bufar per l’altre extrem. Es fa una bola de vidre i s’estira amb unes pinces la pasta de vidre fos, que arriba als 1.200 graus centígrads. Ferran Collado representa la quarta generació d’uns vidriers del barri de Sants de Barcelona. Fa peces típicament catalanes, com porrons i setrills, a banda de centres de taula o diverses figures d’animalons. El barceloní, que té actualment el taller a Capellades, arribarà amb un forn portàtil, on guarda la massa de vidre a 1.200 graus centígrads. “És com si fos mel i ens permet treballar-lo sense que es trenqui”, explica. L’ofici ha anat desapareixent, ja que ara tot es fa de manera industrial a l’estranger. “Hem quedat quatre tallers que fem les nostres petites col·leccions artesanals de manera més o menys artística”, explica.
Taller de forja
Pere Porcar: “Agafem un ferro i en traiem diferents figures a cop de martell”
El mestre matadeperenc Pere Porcar és un dels sis forjadors que recrearan en directe aquest cap de setmana al parc de Sant Jordi un taller de forja d’elaboració de diferents peces modernistes. Des de fa 15 anys, Porcar es dedica a la forja clàssica. “A la gent li agrada veure com agafem un ferro i en traiem diferents figures a cop de martell. Acostumem a fer dracs, que és el que s’acostumava a forjar durant l’època modernista”, explica Pere Porcar, que estarà acompanyat de la pallaresa Anna Alarcón, Sergi i Sara Clos, de Balaguer, Pep Mestres, de Vila-seca, i Albert Riba, de Piera. La forja és un dels oficis artesans més apreciats dels que es mostren a la Fira Modernista.
Taller de picapedrer
Joan Mateu: “Treballo per a la Sagrada Família i també per a la Cité de Carcassonne”
El mestre artesà Joan Mateu, fill de Reus, carregarà dissabte algunes de les pedres del seu taller de Juneda i enfilarà cap a la Fira Modernista de Terrassa. Fa de picapedrer des dels 14 anys. Des de fa vuit anys treballa per a la Sagrada Família de Barcelona, així com per a la Cité de Carcassonne, a França. Rep també encàrrecs d’Anglaterra i altres parts del continent. “Portaré pedres petites per motius obvis. Algunes estaran a la venda i d’altres en exposició. Treballaré el baix relleu i el gravat. Es tracta de mostrar una mica com és el nostre ofici”, comenta. I afegeix: “El nostre és un ofici plaent quan veus el resultat final, però el procés no ho és tant. La radial ho omple tot de pols”.
Taller de càmera minutera
José Antonio Piris: “En un món en què tothom fa fotos amb el mòbil, aquesta tècnica antiga encurioseix la gent”
Tots els visitants i curiosos que vulguin es podran fer aquest cap de setmana una fotografia amb la càmera de calaix de José Antonio Piris, responsable de la botiga terrassenca Piris Centre Fotogràfic. Això sí, s’hauran d’esperar un quart d’hora per veure culminat el procés. Primer es fa la foto, després surt el negatiu i es passa a positiu, tot al moment. “Portem el laboratori al damunt i això és part de l’encant d’aquest ofici”, assenyala Piris.