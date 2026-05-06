Així és el carrusel històric que conquerirà la Fira Modernista: "És una peça molt fotografiada"

El parc dels Catalans ja llueix una de les grans novetats de la 23a edició de la Fira Modernista de Terrassa: uns espectaculars cavallets clàssics de dues plantes que promet convertir-se en una de les imatges més fotografiades de l’esdeveniment. Tot i que començarà a funcionar aquest divendres, coincidint amb l’inici oficial de la fira, l’atracció ja desperta la curiositat de molts vianants. A més, no marxarà un cop acabi el cap de setmana modernista, sinó que es quedarà instal·lada durant tot el mes de maig.
Es tracta dels dobles cavallets clàssics de Lamborghini, una peça restaurada recentment per l’empresa Carrusel del Mar i que, segons explica el seu CEO, Javier Delgado, “està molt enfocada al tema del modernisme”. No és casualitat: els orígens d’aquests cavallets es remunten aproximadament als anys 40 o 50 i tota la restauració s’ha fet mantenint-ne l’essència original. “Es va intentar conservar tant la forma com la decoració, així com les pintures de l’època”, comenta Delgado.
L’atracció, fabricada a Itàlia i recuperada després d’anys guardada en un magatzem de Santa Vittoria, arriba per primera vegada a Terrassa després d’haver passat anteriorment per Benicarló i Reus. Sens dubte, el seu impacte visual és una de les grans virtuts: “És una peça molt fotografiada allà on la instal·lem”, assegura el CEO de Carrusel del Mar.
Els cavallets de dues plantes com aquest són poc habituals: “A Espanya n’hi deu haver, com a molt, sis”, apunta Javier Delgado. La seva estructura monumental, la il·luminació i, sobretot, la decoració artesanal el converteixen en una peça singular: “No són vinils, sinó que tota la pintura està feta a mà”, destaca.
Amb un diàmetre d’11 metres i capacitat per a més de 70 persones, els cavallets també incorporen música integrada, il·luminació vintage i diferents efectes lumínics que accentuen encara més la seva estètica d’una altra època. El muntatge, de fet, no és senzill. La instal·lació requereix entre quatre i cinc dies de feina, grues, bastides i diversos operaris. “No és una atracció que es munta i es desmunta en hores. Són dues plantes i està feta a l’antiga”, afirma. Aquesta complexitat també fa que habitualment s’instal·li durant temporades llargues i en espais molt concrets, especialment en fires temàtiques o ambientacions nadalenques.
Uns cavallets inclusius
L’atracció també sobresurt pel seu vessant inclusiu. És l’únic d’aquestes característiques a Espanya que està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Disposa d’una rampa d’accés i d’una carrossa preparada específicament perquè els usuaris amb cadira de rodes puguin gaudir de l’experiència amb total normalitat. “Volíem que qualsevol persona hi pogués pujar sense obstacles”, explica Delgado.
Més enllà dels tradicionals cavalls, l’atracció incorpora figures com un os, un lleó, un cangur, unicorns, un avió d’època o un Ford clàssic. Tot plegat, es tracta d’una proposta pensada per a tots els públics i concebuda com “una peça de postal” dins l’ambient modernista de la ciutat.