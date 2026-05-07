Els Minyons busquen el primer 5 de 8 de l'any a la Fira Modernista

Els Minyons de Terrassa tenen com a objectiu principal aconseguir el primer 5 de 8 de l'any aquest dissabte a les 18:30 hores, en el marc de la Diada Castellera de la Fira Modernista - Memorial Xavi Bacardit. L'actuació, que tindrà lloc al pati de Cal Reig, comptarà també amb la participació dels Castellers de Sarrià i els Castellers de Cornellà.
La colla egarenca afronta la diada amb l'ambició d'assolir els millors registres de l'any fins ara. A banda del 5 de 8, la formació preveu portar a Cal Reig el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8. Amb aquesta actuació, el pati de la seu de la colla, al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, es convertirà en un dels epicentres de la festa terrassenca.
El cap de colla dels Minyons, Bru Busom, ha remarcat que "la Fira Modernista és la cita marcada en vermell al nostre calendari. Enguany tornem a actuar a Cal Reig amb la il·lusió d’estrenar el 1r 5 de 8 de l’any. Hi arribem amb pas ferm i decidits". Busom hi ha afegit que viuen la jornada com una "segona Festa Major" i que la intenció és "compartir amb tota la ciutat la satisfacció de seguir creixent en aquest marc tan emblemàtic".
Cultura popular i música a Cal Reig
L'actuació castellera és l'acte central d'un programa més ampli organitzat per la colla malva durant el cap de setmana. La programació de dissabte 9 de maig s'iniciarà a les 12.15 hores amb un vermut musical a càrrec de les Gralles Grillades. A les 18 hores arrencarà una cercavila d'època des del Raval de Montserrat per conduir el públic fins al pati de Cal Reig abans de l'inici dels castells.
Un cop finalitzada la diada, a les 20 hores, hi haurà un sopar popular, seguit d'un concert de La Masovera Barbuda a les 21.30 hores.
L'oferta d'activitats s'allargarà fins diumenge 10 de maig amb un vermut de taverna a les 12 hores, on el cant de cançons populars clourà la participació de l'entitat a la Fira Modernista. A través d'aquests actes, els Minyons busquen viure la Fira des del costat del Vapor Aymerich Amat i Jover, gaudir de les vistes privilegiades que hi ha a la seva seu i consolidar l'espai de Cal Reig com un punt de trobada cultural obert a tota la ciutadania.