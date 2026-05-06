El Circ Històric Raluy arriba a la plaça Nova amb un nou espectacle

La plaça Nova dona aquest dijous el tret de sortida a una de les propostes destacades en el marc de la 23a edició de la Fira Modernista de Terrassa amb l’arribada del Circ Històric Raluy i el seu nou espectacle, “Terra”, que es podrà veure a la ciutat fins al 24 de maig.
La proposta, dirigida artísticament per Rosa Raluy Chy, es presenta com “un homenatge a la Terra, als seus cicles i a la vida compartida”, amb l’objectiu de reconnectar el públic amb “allò essencial a través del llenguatge universal del circ”. Estrenat l’estiu passat a S’Agaró, el muntatge és una de les creacions més poètiques i evocadores de la companyia.
Durant dues hores —amb un descans de 15 minuts—, els espectadors podran gaudir d’un espectacle que combina acrobàcies amb bàscula, trapezi, teles i cintes aèries, números d’equilibri, “hula-hoops”, dansa, música en viu i moments d’humor.
La companyia manté així l’essència del seu característic circ de cambra, amb una experiència íntima i elegant que recupera la tradició del circ clàssic europeu. La família Raluy, referent del circ europeu des del segle XX i guardonada amb el Premi Nacional de Circ el 1996, continua apostant per unir patrimoni i creació contemporània.
Més de 70.000 espectadors ja han passat pel Circ Històric Raluy durant la seva estada a Barcelona. Abans d’arribar a Terrassa, “Terra” també ha triomfat a Lleida, Igualada i Vilanova i la Geltrú.