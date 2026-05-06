El fascinant viatge de Sergio Lobera: 25 anys a les banquetes

Sergio Lobera ha complert vint-i-cinc anys com a entrenador professional de futbol. Va iniciar la seva trajectòria a Terrassa dirigint un equip prebenjamí mixt al col·legi Maria Auxiliadora, per passar després al Dosa Salesians quan encara era un nen. Jugador del Jabac fins a edat juvenil, va canviar els terrenys de joc per les banquetes rebel·lant-se contra la negativa del seu club de permetre-li fitxar pel Terrassa FC. “Si no em doneu la baixa, no penso continuar jugant”, els hi va dir. I així va ser.
La seva carrera l’ha portat a dirigir equips en quatre països diferents i en tres continents. Actualment, és l’entrenador del Mohun Bagan de la Superlliga Índia, un dels clubs més importants del país i clar aspirant al títol de lliga.
“Em sento agraït de tot el que m’ha passat”, explica a l’hora de fer balanç. “Vaig passar vuit anys en un dels millors clubs de futbol, com és el Barça i això em va donar una educació futbolística i em va permetre viure del futbol. Al principi no les tenia totes i vaig demanar una excedència a Mango, on treballava com a programador informàtic. Les coses van anar fenomenals i estar vint-i-cinc anys consecutius treballant i complint els objectius és per estar orgullós.”
Dels camps de sorra del col·legi Salesians va passar al Jabac, club amb el qual va mantenir una llarga relació fins i tot en la seva època al Barça, on va arribar l’any 1999. Va ser l’entrenador més jove de la pedrera del quadre blaugrana durant anys i també el tècnic espanyol de menys edat en obtenir el carnet estatal. En els equips del planter blaugrana va formar un grapat de futbolistes que van arribar al primer equip del Barça i a altres formacions de Primera Divisió. Noms com els de Piqué, Bojan, Messi, Jordi Alba o Busquets, a qui primer va obrir la porta del Jabac i després va portar al juvenil “B” del Barça que ell mateix dirigia, estan estretament lligats a la seva estada al club barcelonista fins al 2007. En aquest període, a més d’entrenar a diferents equips formatius, des de la categoria aleví fins al Barça “C”, també va ser responsable de captació de joves promeses i scouting del primer equip quan Carles Rexach era l’entrenador.
“Treballar en el Barça em va donar una base i un impuls”, diu. “Però costa quedar-se amb un capítol només de la meva carrera. Jugar una promoció d’ascens a Primera amb Las Palmas va ser molt important, i també estar tres anys al City Group i guanyar un doblet per primer cop a la història del Mumbai City, de la mateixa manera que el títol amb el Goa, que era també el primer del club.”
Lobera va ser un dels promotors de la Unió de Futbol Base Jabac i Terrassa, sorgida de l’acord entre el Jabac i el Terrassa FC, on va desenvolupar la responsabilitat de director esportiu fins que va ascendir a la direcció esportiva del Terrassa FC, rellevant Tito Vilanova per la seva marxa al Barça Atlètic com a segon entrenador de Pep Guardiola. “El projecte de la Unió no va acabar de triomfar perquè van existir molts interessos personals per sobre del benefici comú. El Terrassa mereix estar en una categoria més alta i es va desaprofitar una gran oportunitat. La feina amb la base abans era una opció, però avui és una necessitat.”
A la temporada 2007/08 va passar a ser l’entrenador del primer equip del conjunt egarenc, substituint Juan Carlos Pérez Rojo a Segona Divisió “B”. Va ser la seva primera experiència en la banqueta d’un primer equip i ja fora de l’univers Barça. “Quan surts del Barça, on estàs acostumat a guanyar, i entrenes un equip amb l’objectiu de salvar-ho, vius dos pols oposats. Es va aconseguir salvar la categoria i les decisions posteriors ja van ser alienes a mi.” L’arribada de Manel Ferrer a la propietat del Terrassa FC va significar la seva sortida del club. “És respectable que apostessin per altres persones, però no em van agradar les formes. Manel Ferrer va fer molt mal al Terrassa. Amb mi no va donar la cara, vaig conèixer la notícia que no continuava per la premsa.”
Un llarg camí
Així va començar un llarg periple lluny de Terrassa: San Roque de Lepe, Ceuta i Las Palmas a Espanya i després un camí a l’exterior que el va portar primer al Mogreb Atlètic Tetuan al Marroc (2014-2017), al Goa (2017-2020) i al Mumbai City (2020-2021), a l’Índia, al Sichuan Jiuniu xinès, i a l’Odisha de tornada a l’Índia (2023-2025).
Treballar en tots aquests països m’ha ajudat a créixer i m’ha fet millor entrenador”, comenta Lobera. “Coneixes altres països, altres costums. I has de saber gestionar els grups de forma diferent.” En tot cas, en els seus plans no descarta una tornada al futbol espanyol, encara que no a curt termini. “El que vaig fer és el que tocava. L’entrenador està molt més valorat fora d’Espanya. Al futbol espanyol, la figura del jugador és molt més important que la de l’entrenador. Fora és diferent. Jo, per exemple, en aquests clubs he fet d’entrenador i de mànager. He tingut opcions de tornar, però no les he considerat, encara que en el futur, amb la meva filla creixent, m’ho podria replantejar per tenir més estabilitat familiar. Però l’experiència que visc fora és molt bona. I econòmicament no hi ha color.”
Sergio Lobera és considerat el descobridor de Sergio Busquets. De fet, li va obrir les portes del Jabac un cop el pare del migcampista va deixar les files del Lleida. Carles Busquets buscava per al seu fill un club per créixer i en el conjunt egarenc va trobar l’ecosistema perfecte. Tant és així, que Lobera el va fitxar després pel juvenil “B” del Barça que ell mateix entrenava. “No era un jugador fàcilment detectable, que destaqués especialment. I no va ser senzill el fitxatge pel Barça, perquè hi havia molts dubtes en el club i no eren per la meva part. Jo vaig comunicar al Real Madrid la situació i ells van fer arribar al Jabac un fax interessant-se pel jugador. Quan el Barça ho va saber, va fer el moviment definitiu.”
Admet que el talent més gran que ha entrenat mai ha estat Messi. “Jo només el vaig tenir de forma esporàdica en el Barça. Dels que vaig dirigir de forma més continuada destacaria al mateix Busquets, Jordi Alba, Bojan... I fora del Barça a Juan Carlos Valerón, a Las Palmas, un futbolista que m’ha marcat per la seva forma de veure el futbol i estar dins d’un vestidor.”
Els cracks que va formar a La Masia
SERGIO BUSQUETS
Sergio Busquets ha estat un dels millors migcampistes de la història. Sergio Lobera el va fitxar primer pel Jabac i després pel Barça malgrat els dubtes existents al club blaugrana sobre aquesta operació. “Va ser una persona molt important en la meva arribada al Barça”, diu sobre el tècnic terrassenc el jugador de Badia del Vallès. “Ja el coneixia de la meva etapa al Jabac i em va ajudar molt en la meva adaptació al Barça. Només puc parlar coses bones d’ell, sempre em va tenir molt en compte sabent que arribava a un nou club i a una nova manera de treballar. Va apostar per mi i feia que jugar fos molt més fàcil amb la seva manera de veure i entendre el futbol. Una idea que després ha portat a altres equips amb uns resultats molt positius.”
JORDI ALBA
Jordi Alba és un altre dels futbolistes que va treballar amb Lobera en la seva primera etapa en el FC Barcelona. El defensa recorda aquell període formatiu de forma molt positiva, malgrat que ell va deixar el Barça per jugar primer al Cornellà i més tard al València abans del seu retorn. “La seva manera d’entendre el futbol ens va marcar a molts”, explica el futbolista internacional en relació amb la figura de qui va ser el seu entrenador al planter del conjunt barcelonista. “És un dels entrenadors que més em va ensenyar en l’etapa formativa”, assenyala “Ja en aquell moment es veia que tenia una visió molt clara, a més d’ambició i una metodologia que podia arribar lluny. Era una persona molt propera i molt directa. La seva sinceritat s’agraïa.”
BOJAN
Bojan Krkić estava cridat a ser un futbolista diferencial en el primer equip del FC Barcelona. En la seva etapa formativa va destacar de la mà de Lobera, convertint-se en un dels golejadors més importants del club. “És un dels entrenadors que més estima tinc”, comenta “Va formar part del meu procés formatiu en dues etapes diferents. Vam compartir grans moments que ens van unir i en els quals vam aprendre junts. En aquells anys ja veies que estava molt preparat malgrat la seva joventut. I sempre hem dit que ens hagués agradat coincidir en una etapa professional. Em va transmetre molta confiança i vaig aprendre molt d’ell.”
MARC BARTRA
Marc Bartra, actual jugador del Real Betis, és un altre dels futbolistes del planter del Barça que va ser modelat per Sergio Lobera. “Ha estat una de les persones més importants de la meva carrera”, diu. “Gràcies a ell vaig complir el somni de poder jugar al Barça. Va ser el meu entrenador durant dos anys molt importants en el desenvolupament d’un futbolista. L’aprecio molt perquè entenc que és un entrenador que lidera des de l’afecte. Vaig aprendre molt d’ell en el joc amb pilota i sense, en la idea grupal del futbol. El seu lideratge ens feia sentir a tots els jugadors importants. Et donava confiança. És un dels millors.”