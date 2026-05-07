Espanya acaba tercera a Rotterdam i serà a la superfinal de Sydney

La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat en tercera posició a la Divisió 1 de la Copa del Món que s'ha disputat a la ciutat neerlandesa de Rotterdam. En el darrer partit, les espanyoles han perdut per 7 gols a 8 davant la selecció amfitriona, els Països Baixos, en un matx que s'ha decidit per petits detalls. El combinat femení, però, ja tenia assegurada la classificació per a la superfinal de la Copa del Món que es disputarà a Sydney del 22 al 26 de juliol.
Espanya s'ha classificat tercera amb 3 punts. La selecció dels Estats Units va ser la guanyadora amb 9 punts, per 6 dels Països Baixos.
La setmana passada, les de Valls es van imposar al Japó, els Estats Units i Hongria a la primera fase.
El duel entre espanyoles i neerlandeses va estar dominat per les amfitriones, que es van imposar per 1 a 2 al primer quart. Espanya va capgirar el marcador i es va arribar al descans amb un 5 a 4 a favor seu. Al tercer parcial es van imposar les defenses i hi va haver només un gol per banda. Al quart decisiu, els Països Baixos es van imposar per 1 a 3.
La terrassenca Paula Leitón i la jugadora del CN Terrassa Paula Prats no van marcar en aquest darrer encontre.