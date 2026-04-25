Els Bastoners de Terrassa han celebrat aquest dissabte a la tarda la seva 45a Diada amb una cercavila pel centre de la ciutat que ha reunit diverses colles convidades. La jornada ha començat amb la trobada a l’Escola Lanaspa-Giralt i, a partir de les 17.30 hores, s'ha iniciat el recorregut des de la plaça del Vapor Ventalló, on s'han fet els primers balls de lluïment. L'actuació s’ha desplaçat fins a la Torre del Palau passant pels carrers de Sant Pere i Gavatxons, abans de finalitzar al raval de Montserrat amb els últims lluïments. Un cop completat el recorregut, les colles han tornat a l’escola per gaudir d’un sopar i un concert del grup egarenc Se’n fa una.
FOTOS | 45a Diada dels Bastoners de Terrassa
Publicat el 25 d’abril de 2026 a les 22:32
- 45a Diada dels Bastoners de Terrassa -
- LLUÍS CLOTET
