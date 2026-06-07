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FOTOS | La Festa dels Capdidats

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de juny de 2026 a les 10:39
Actualitzat el 07 de juny de 2026 a les 10:40

Aquest dissabte a la tarda s'ha dut a terme a la plaça Vella la ja més que tradicional Festa dels Capdidats, on els nominats a ser Capgròs de l'Any han fet valdre la seva eloqüència per convèncer els assistents que la seva capdidatura era la que més mereixia formar part del selecte grup de terrassencs i terrassenques que tenen el seu propi capgròs. Els terrassencs han pogut votar durant un curt període de temps el seu capdidat favorit i els resultats de la votació determinarà quin dels set aspirants engreixarà les fileres dels Capgrossos de Terrassa. 

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

  • La Festa dels Capdidats

 

Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
Lluís Clotet
  • La Festa dels Capdidats -
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