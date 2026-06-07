FOTOS | La Festa dels Capdidats

Aquest dissabte a la tarda s'ha dut a terme a la plaça Vella la ja més que tradicional Festa dels Capdidats, on els nominats a ser Capgròs de l'Any han fet valdre la seva eloqüència per convèncer els assistents que la seva capdidatura era la que més mereixia formar part del selecte grup de terrassencs i terrassenques que tenen el seu propi capgròs. Els terrassencs han pogut votar durant un curt període de temps el seu capdidat favorit i els resultats de la votació determinarà quin dels set aspirants engreixarà les fileres dels Capgrossos de Terrassa.