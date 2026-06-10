Una nova era per a UPC ecoRacing

No és només un nou monoplaça. Per als estudiants d’UPC ecoRacing de l’Eseiaat, l’ecoRV26 representa una nova manera d’entendre el projecte, l’aprenentatge i el futur de l’equip. Aquest dimecres a la tarda, la sala d’actes de l’Eseiaat de la UPC ha acollit la presentació d’aquest vehicle elèctric, que competirà aquesta temporada a la Formula Student, el campionat universitari d’enginyeria en motorsport.
El nou monoplaça, de 200 quilos de pes i capaç d’accelerar de 0 a 100 quilòmetres per hora en 2,4 segons gràcies als seus quatre motors elèctrics independents, és el primer de la nova generació ecoRV. Incorpora un xassís monocasc completament redissenyat, una arquitectura de bateria renovada i un sistema de controladors més compacte que redueix el centre de masses i amplia el rang de temperatures d’operació.
Però la gran renovació és conceptual. “Hem apostat sobretot per la docència i per un projecte a llarga durada”, explica Andreu Donaire, colíder de l’equip. L’objectiu és que el coneixement adquirit no beneficiï només una promoció, “sinó també la resta de generacions que vindran després”, gràcies a un concepte modular que facilitarà futures evolucions del vehicle amb una inversió molt més assumible. “Busquem liberalitzar una mica l’aprenentatge i no lligar-lo tant a tenir els recursos econòmics suficients per fer-ho en una única temporada”, afegeix Donaire, estudiant de primer de màster d’Enginyeria Aeroespacial.
L’ecoRV26 competirà de l’1 al 7 d’agost a la Formula Student Spain, al Circuit de Catalunya, mentre que encara està pendent de confirmar la participació a la Formula Student Germany, prevista entre l’11 i el 16 d’agost a Hockenheim, una de les cites de més prestigi internacional.
El projecte, nascut el 2008, continua mantenint els tres pilars fundacionals d’innovació, educació i sostenibilitat. Durant l’acte de presentació, el membre de l’equip Àlex Páez ha ressaltat que els estudiants participen simultàniament “en departaments tècnics i de gestió”, un perfil que considera molt valuós per a la indústria i que contribueix a formar enginyers amb una visió global.
La dedicació que exigeix el projecte és enorme. “Aquestes darreres setmanes hem estat treballant deu o onze hores al dia”, reconeix Donaire, que admet que ell i l’altre “team leader”, Pol Oliver, fins i tot han allargat els estudis per poder dedicar el temps necessari a l’equip.
Per la seva banda, el president d’UPC ecoRacing, Àlex Solà, ha destacat l’esforç dels estudiants. “Han fet una feina excepcional”, ha dit, subratllant que any rere any l’equip “és més gran, transversal i té més potencial”. Amb 31 integrants, UPC ecoRacing afronta la temporada amb l’objectiu immediat de millorar el top 12 aconseguit l’any passat a la Formula Student Spain en la categoria de vehicle elèctric. Més enllà dels resultats, però, l’ambició és encara més gran: iniciar un pla de tres anys que permeti arribar al 2029 amb opcions d’entrar al top 5 de la Formula Student Germany.