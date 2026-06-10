Comença el segon Mundial de Dani Olmo: "Arriba en un bon moment"

Brillar en un Mundial és un dels somnis de tot futbolista. Es tracta d’un fet que pot disparar de manera espectacular la cotització de qualsevol jugador i fer-li també un lloc en la llegenda. El davanter terrassenc del FC Barcelona Dani Olmo té la data del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà marcat en vermell al seu calendari esportiu des de fa molts mesos.
Per al terrassenc, la Copa del Món que comença aquest dijous a Ciutat de Mèxic serà la segona de la seva carrera futbolística. Encara com a jugador del Leipzig alemany, Olmo va entrar en la història dels Mundials el mes de desembre del 2022 a Qatar, on la selecció espanyola va caure eliminada als vuitens de final en perdre a la tanda de penals contra la selecció del Marroc. Aquesta segona cita mundialista li arriba en un moment de maduresa futbolística. Té 28 anys i és un dels jugadors importants del Barça de Hansi Flick. En els dos darrers anys ha guanyat dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes d’Espanya.
Miquel Olmo, el seu pare, director tècnic i molt vinculat empresarialment al món del futbol, opina que el Dani “arriba en un bon moment al Mundial, físicament i mentalment, però a més està molt dolç amb el seu joc” i vaticina que aquest “pot ser el seu gran Mundial”. Considera que la selecció espanyola “és una de les grans favorites” i enguany pot ser “el moment de tornar a guanyar la Copa del Món”. De la resta de possibles favorits, Miquel Olmo diu que “França és el rival més fort que veig, i després Alemanya, Anglaterra, Brasil, Argentina i Portugal. I l'equip revelació, Noruega”.
La història dels terrassencs als Mundials de futbol té pàgines històriques. El primer mundialista del futbol terrassenc va ser Josep Parra, nascut a Blanes, que va morir fa 10 anys als 90 anys. Va ser mundialista a Brasil 1950, un torneig en el qual Espanya es va classificar en quarta posició.
El seguirien després Xavi Hernández i Albert Luque, que van coincidir en el seu primer Mundial, l’any 2002 a Corea i el Japó. Van arribar fins a quarts de final. Xavi en disputaria encara tres més. Amb quatre participacions, l’exjugador i entrenador del Barça s’ha situat com la gran estrella de tota la història del futbol egarenc. El 2006, a Alemanya, va arribar a vuitens i el 2010 es va proclamar campió del Món a Sud-àfrica, en un torneig en què va ser el director de joc del conjunt que entrenava Vicente del Bosque. Jugaria encara una darrera Copa del Món el 2014 al Brasil, ja amb 34 anys, una edició en la qual Espanya no va superar la primera fase.
Saibari, el terrassenc del Marroc
Però Dani Olmo no serà l’únic terrassenc d’aquest Mundial. Un dels futbolistes més importants de la selecció marroquina és el migcampista Ismael Saibari, nascut al barri de Can Parellada el dia 28 de gener del 2001. L’any 2007, quan l’Ismael tenia sis anys, els seus pares, que havien arribat a Terrassa procedents d’Almeria, van emigrar a Bèlgica. Saibari, que havia jugat una temporada al futbol base del CD Can Parellada, va formar-se al Genk i l’Anderlecht. L’estiu del 2020 va fitxar pel PSV Eindhoven. Aquest any ha guanyat la Copa d’Àfrica després de la desqualificació del Senegal.
Marc Pubill, el manresà nascut a Terrassa
Un altre futbolista que forma part de la llista de 26 convocats per Luis de la Fuente és el defensa central Marc Pubill, que té certa vinculació amb la ciutat de Terrassa, per bé que del tot anecdòtica. El dia 20 de juny de l’any 2003, l’actual jugador de l’Atlético de Madrid va néixer a Terrassa, concretament a la Mútua de Terrassa. El seu pare, el waterpolista Ignasi Pubill, jugava al CN Terrassa. La seva mare, Anna Pagès, és terrassenca i va ser també waterpolista del club. De totes maneres, Pubill es va instal·lar poc després a Manresa. Ha reiterat diverses vegades que se sent manresà.
Bars i terrasses plenes d’aficionats
Fa gairebé quatre anys, a principis de desembre, les seleccions d’Espanya i el Marroc s’enfrontaven en el duel de vuitens de final de la Copa del Món de Qatar 2022. Aficionats de totes dues seleccions van viure amb exquisida esportivitat el decisiu partit en diferents bars del barri de Ca n’Anglada. Després de l’empat a zero, els marroquins es van classificar per als quarts de final en guanyar per 3 a 0 a la tanda de penals. La cercavila d’aficionats marroquins es va allargar fins a la matinada.
Aficionats d’ambdues seleccions tornaran a treure les banderes i les samarretes dels seus ídols a partir de demà a diferents bars, terrasses i espais de la ciutat. En aquest primer Mundial amb 48 seleccions, terrassencs de diverses nacionalitats animaran les seves respectives seleccions. L’afició espanyola serà, òbviament, la més multitudinària, per bé que seleccions com les del Marroc, l’Argentina, Colòmbia, França, el Senegal, Anglaterra i els Països Baixos gaudeixen també de força predicament entre els ciutadans de Terrassa.
Els Estats Units, Mèxic i el Canadà es convertiran en el gran focus d’atenció del futbol mundial durant 39 dies, entre avui, 11 de juny i el diumenge 19 de juliol. Es disputaran un total de 104 partits, la qual cosa suposa una mitjana de gairebé tres partits diaris.
Aquesta vint-i-tresena edició de la Copa del Món de futbol, l’esdeveniment amb més seguiment social de tot el món de l’esport, es podrà seguir en directe per Televisió Espanyola i la plataforma de pagament Dazn. Els canals de la televisió pública (La1 i Teledeporte) oferiran en directe un total de 33 partits, 17 dels quals corresponen a la primera fase de la competició, amb una programació ininterrompuda de 18 hores diàries. S’hi podran veure en directe tots els partits d’Espanya. Dazn oferirà la totalitat dels partits, però cal estar subscrit a la plataforma i abonar, a més, un pagament únic de 19,99 euros.
Pantalla gegant a partir de quarts
L’Ajuntament de Terrassa ha decidit instal·lar una pantalla al bell mig del camp de futbol municipal de Ca n’Anglada, però només si el combinat que entrena Luis de la Fuente arriba als quarts de final.
El decalatge horari serà una de les principals dificultats per als aficionats. Tocarà matinar per veure alguns partits, que es juguen a les 0, 1, 3, 4 o 6 de la matinada, per bé que des dels vuitens de final, pràcticament tots es jugaran en el “prime time” europeu. Només dos partits de vuitens i un de quarts es juguen de matinada (a les 2). La festa comença aquest dijous a les 21 hores amb el duel inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica.