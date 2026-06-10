Terrassa inicia les obres de reurbanització del carrer d’Arquimedes

L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa dilluns que ve les obres de reurbanització del carrer d’Arquimedes, en el tram comprès entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius. Els treballs tindran una durada prevista de 8 mesos, amb l’objectiu de transformar aquest espai en un entorn més verd, accessible i pacificat.
Segons el consistori, el carrer quedarà tallat al trànsit des del primer dia d’actuació, tot i que es garantirà l’accés als aparcaments de residents, establiments comercials i garatges privats. Aquesta mesura respon a la voluntat de reduir la pressió de vehicles que actualment suporta aquest vial.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha destacat que la intervenció "permetrà revertir el model d’actual dominació del cotxe" i que la reducció de trànsit es veurà reforçada en el futur amb la reorganització de l’accés sud de la ciutat i el perllongament de la B‑40 fins a Sabadell.
El projecte, amb un pressupost de 920.375,36 euros, inclou l’ampliació de voreres, l’adaptació de cruïlles, la renovació integral de les xarxes de clavegueram, aigua i enllumenat, i l’eliminació dels encreuaments aeris de les instal·lacions elèctriques. L’actuació també busca impulsar la dinamització comercial del barri i millorar la qualitat de vida del veïnat.
Campanya informativa per a l'ús de les rondes
Paral·lelament, l’Ajuntament ha preparat una campanya informativa per fomentar l’ús de les rondes de la ciutat durant els talls de trànsit. Es distribuiran fullets de mà als vehicles que circulin per la zona i s’instal·laran opis informatius a la Rambleta del Pare Alegre, a més de recordatoris a les pantalles de mobilitat i a les xarxes socials municipals.
La previsió és que les obres finalitzin el febrer de 2027, amb una pausa durant la campanya de Nadal per minimitzar l’impacte en els comerços del barri.