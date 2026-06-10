Talent amb grapa i orgull local: aquests són els premiats pel Diari de Terrassa

Terrassa es prepara per viure un nou vespre de reconeixements. La cita anual del Diari celebra la cinquena edició dels premis Gent de Terrassa per guardonar el talent egarenc que projecta la ciutat a fora. Una gala que enguany té un significat doblement especial, ja que coincideix amb el compte enrere per al 50è aniversari de la nostra capçalera. Serà una festa on la tecnologia, l’esport, la solidaritat i la comunicació es donaran la mà.
L’acte, que tindrà lloc a la Seu d’Ègara aquest dijous 11 de juny a les 19 hores, estarà presentat per la periodista Rosa Talamàs i arrencarà amb l’ambientació musical de la banda de jazz The Dixie Stones. La tria dels guardonats d’enguany aposta per veus amb caràcter i trajectòries incontestables, amb el terrassenquisme i l’estima a la ciutat com a fil conductor. La gala pujarà a l’escenari autèntics referents. En l’àmbit de la ciència i la divulgació, serà el cas de Xavier Álvarez, enginyer i professor de la UPC, amb una extensa activitat tecnològica cap a la transició energètica. Al seu costat, un dels rostres més familiars de la pantalla, el meteoròleg Francesc Mauri.
Comunicació, solidaritat i esport
La gala també donarà protagonisme a la comunicació i les xarxes. El periodista de la SER Albert Bermúdez, una de les veus del programa “Què t’hi jugues?”, s’ha convertit en un fenomen gràcies al seu estil directe i genuí. Aquesta capacitat de connectar amb el públic la comparteix la pedagoga Sònia López, experta en adolescència i col·laboradora del Club de Malasmadres.
El vessant social i de superació estarà representat per Carmen Mas, presidenta honorífica del Torneig Hockey Solidari; i la Fundació Manuel Lao, que celebra 20 anys. El toc d’adrenalina l’aportarà Berta Abellan, la jove que ha tocat el cim proclamant-se campiona del món de trial.
La tarda comptarà amb intervencions institucionals com les de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Marc Melillas. Com és tradició, la cita es clourà amb un espai de trobada distès amb música en directe i un tast de vins, formatges i pernil.
Sorpreses pels 50 anys
El Diari de Terrassa ha començat un any d’activitats pel 50è aniversari, fins a bufar les espelmes el 23 d’abril de 2027. Per això, la gala dels premis Gent de Terrassa d’enguany tindrà algunes sorpreses que es descobriran durant l’acte.
ELS PREMIATS
Francesc Mauri, meteoròleg
Alberto Tallón
Francesc Mauri: la veu de la divulgació climàtica a Catalunya
Francesc Mauri és un dels meteoròlegs més reconeguts de Catalunya, amb gairebé 40 anys de trajectòria a TV3 i Catalunya Ràdio. Especialitzat en climatologia, s’ha convertit en una veu imprescindible per entendre l’impacte del canvi climàtic i la necessitat urgent d’adaptar-nos-hi. Mauri combina la divulgació científica amb un discurs clar i directe, alertant que la crisi climàtica ja condiciona la nostra vida quotidiana i el futur del país. Ha estat premiat amb guardons com el Premi Ondas 2010 i és autor de diversos llibres sobre sostenibilitat, com “Stop al canvi climàtic”. A més de presentar l’espai “El temps” a TV3, dirigeix programes com MeteoMauri en format podcast i participa en conferències on defensa un canvi radical cap a les energies renovables, advertint que “amb l’emergència climàtica ens hi va la vida”.
Xavier Álvarez, investigador
Nebridi Aróztegui
Xavier Álvarez: una trajectòria dedicada a la investigació
Xavier Álvarez és enginyer i professor de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC. També és catedràtic de l’Escola Universitària en Elasticitat i Resistència de Materials i investigador del grup de recerca CatMech. Ha desenvolupat un sistema basat en la intel·ligència artificial capaç d’establir en tres minuts la quantitat de CO2 que absorveix una finca rural o un bosc a qualsevol indret del planeta. “A la universitat, si fas les coses que et toquen bé, tens molta llibertat”, explica. L’any 1996 va fundar, juntament amb altres professionals, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.
Albert Bermúdez, periodista esportiu
Nebridi Aróztegui
Albert Bermúdez: el futbol des de la ràdio i les xarxes socials
Albert Bermúdez és un periodista esportiu terrassenc que ha convertit la seva passió pel futbol en professió. Va començar fent podcasts amb amics i, després d’una etapa com a professor, va fer el salt a la ràdio. Ha passat per emissores com Flaixbac, RAC 105 i RAC1, fins consolidar-se a la Cadena SER, on forma part del programa “Què t’hi jugues?” i és conegut per la seva secció dels 1x1, molt popular entre l’audiència . A més, Bermúdez és una de les veus de la Kings League, la competició impulsada per Gerard Piqué i Ibai Llanos, on aporta un estil fresc i proper que connecta amb el públic jove. El seu discurs és directe, genuí i amb to humorístic.
Carmen Mas, arquitecta i presidenta honorífica del Torneig de Hockey Solidari de Terrassa
Nebridi Aróztegui
Carmen Mas: l'arquitecta que uneix solidaritat i identitat
Carmen Mas, arquitecta i presidenta honorífica del Torneig de Hockey Solidari de Terrassa, és una figura veterana del teixit associatiu de la ciutat. Va liderar el torneig fins al 2023 i, tot i deixar la presidència, continua implicada amb la mateixa energia i il·lusió. Ella mateixa afirma que “és un projecte en el qual hi crec molt, i és un projecte de molta il·lusió”, subratllant la necessitat constant de solidaritat que la mou a seguir vinculada. Mas destaca que Terrassa és una ciutat profundament solidària, capaç de respondre amb generositat en moments difícils, i alhora reivindica el gran atractiu arquitectònic que té el municipi.
Sònia López, pedagoga i experta en adolescència
Nebridi Aróztegui
Sònia López: pedagoga experta que acompanya les famílies
Sònia López és pedagoga i experta en adolescència, amb una trajectòria dedicada a l’acompanyament de joves i famílies. Autora de llibres com “El privilegio de vivir con un adolescente” o “Cuando la adolescencia duele”, col·labora amb el famosissím Club de Malasmadres, on comparteix reflexions sobre convivència, educació i salut mental juvenil. Amb un discurs proper i genuí, s’ha convertit en una veu de referència per entendre i viure l’adolescència com una etapa de creixement i oportunitat. “Els canvis no són només físics, sinó també cognitius, emocionals i socials”, recorda, i fa èmfasi en la importància d’acompanyar els joves des de l’empatia.
Berta Abellan, pilot terrassenca
Alberto Tallón
Berta Abellan: campiona del món de trial
Berta Abellan Marsiñach és una de les grans protagonistes de l’esport egarenc. El 7 de setembre de 2025, a la ciutat anglesa de Geddington, va assolir el somni perseguit durant sis anys: proclamar-se campiona del món de trial. Amb aquest triomf, es va convertir en la segona pilot catalana capaç d’aixecar el títol mundial, consolidant-se com un referent internacional del motor. La seva trajectòria és un exemple de constància, superació i passió per un esport exigent que combina força, tècnica i valentia.
Esther Lao, patrona de la Fundació Manuel Lao
Nebridi Aróztegui
Fundació Manuel Lao: un compromís ferm amb els més vulnerables
La Fundació Manuel Lao, que celebra 20 anys de trajectòria, s’ha consolidat com un referent de solidaritat àgil i compromesa. La seva filosofia es basa a donar suport directe a entitats socials, prioritzant les mitjanes i petites, on l’impacte és més immediat, tot i col·laborar també amb grans organitzacions com Metges Sense Fronteres o la Creu Roja. Al llarg d’aquestes dues dècades ha col·laborat en nombrosos projectes de salut, recerca, inclusió i cooperació internacional, demostrant que la solidaritat és sobretot capacitat de resposta i proximitat.
Aquest dijous la seva patrona, Esther Lao, recollirà el guardó Gent de Terrassa en nom de l’entitat. La distinció vol premiar una trajectòria que ha sabut combinar compromís i vocació de servei al costat dels més vulnerables, demostrant una gran capacitat d’adaptació als reptes socials i sanitaris del moment. Aquesta tasca es tradueix en accions que van des de la resposta immediata durant la pandèmia fins al suport a programes com la musicoteràpia a l’UCI de l’Hospital del Mar o la recerca mèdica. La seva mirada internacional, amb projectes a països com Uganda, Nepal o Ucraïna, es complementa amb una presència local que ha posat el focus en la nova pobresa i en la salut mental juvenil, amb la vocació d’estar sempre al costat de les persones i entitats que treballen per un món més just i inclusiu. L’acció social va començar el 2005, impulsada per l’empresari egarenc Manuel Lao amb la voluntat de “retornar a la societat allò que m’ha donat”, segons les seves paraules.