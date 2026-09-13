FOTOS | Castells i falles als carrers de Terrassa per l'inici de la XXXII Diada Emili Miró

Dues tradicions, una sola festa. La nit de dissabte Terrassa va fusionar la cultura castellera terrassenca amb la cultura fallera dels Pirineus gràcies a l'agermanament entre la colla dels Castellers de Terrassa i l'Associació de Fallaires del Pont de Suert en el marc d'una Diada Emili Miró que ja arriba a la 32a edició. A les 19:30 hores van organitzar un sopar d'agermanament a la plaça Didó, on també van inaugurar un mural, obra de l'artista Edmundo Garcia i en homenatge a Mario Pena, expresident de la colla turquesa que va morir el passat desembre, que mostra, precisament aquesta confluència cultural. Després d'agafar forces, els participants han anat a les Esglesies de Sant Pere, on s'ha dut a terme l'encesa del Faro i on s'ha iniciat una comitiva plena de foc cap a la Plaça Vella. Allà, al bell mig de la ciutat, han efectuat una gran foguera i alguns castells.
FOTOS: LLUÍS CLOTET