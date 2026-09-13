Abundant col·lecció de medalles per als esportistes egarencs

L’esport de casa nostra el formen un ventall amplíssim de clubs i jugadors que, en molts dels casos, competeixen a alt nivell i, en l’àmbit europeu o mundial, acaben tenint una presència molt rellevant i, a més, també solen penjar-se medalles en les diferents competicions en què van participant. Aquest estiu ha sigut especialment prolífica la col·lecció de podis als quals han accedit representants de l’esport terrassenc, alguns que juguen fora d’aquí i altres que formen part d’equip que llueixen el nom de la ciutat arreu.
Ha destacat per l’impacte que té el futbol el Mundial que va guanyar el davanter egarenc del Barça Dani Olmo, que ja fa dos estius va aixecar l’Eurocopa a Alemanya. En aquesta ocasió, i a Nova York, el futbolista local va tornar a penjar-se la medalla d’or, en aquesta ocasió a escala mundial.
També ha sigut un estiu molt pròsper pel que fa a medalles en el món del hockey egarenc. La medalla de plata de la selecció espanyola masculina al Mundial celebrat als Països Baixos i Bèlgica va ser una de les grans fites de l’equip local durant aquests mesos. Al combinat de Max Caldas, que va perdre la final contra Alemanya, hi figuraven vuit representants del hockey local: Jordi Bonastre i Pepe Cunill (Atlètic); Marc Miralles (RC Polo); Gerard Clapés i Pol Cabré-Verdiell (Oranje Rood); Marc Recasens (Rotterdam); Marc Vizcaino (Den Bosch); i Xavi Gispert (Canberra Chill).
No es va acabar aquí l’èxit del hockey terrassenc i les dues seleccions espanyoles sub-21, a l’Europeu, també van accedir al podi. La femenina, amb les jugadores locals Anna Marquès (Atlètic); Marta Alcaraz (Júnior FC); Núria Giménez (Vallès Esportiu, però aquesta temporada a l’Egara); i Marta Mitjavila i Natàlia Vilanova (Egara), es va penjar la medalla de plata.
Sis jugadors locals
Altrament, la sub-21 masculina, amb el terrassenc Oriol Torras com a seleccionador, va obtenir la medalla de bronze amb sis jugadors locals: Carlos Bultà, Mario Mena i Josep Martín, del CD Terrassa; Pau Gestí, del Royal Pingouin, però que enguany torna a l’Atlètic; Santi Martín, de l’Atlètic; i Ton Moran, del Club Egara.
En una altra disciplina esportiva molt arrelada a la ciutat, el waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb el seleccionador terrassenc, Jordi Valls, es va penjar la medalla de plata a la World Cup Final de Sydney, amb la boia egarenca Paula Leitón a les seves files.
També hi ha hagut èxits a nivell individual, com és el cas del segon lloc assolit en els 200 metres estils per part d’Hugo González, integrant del CN Terrassa, en l’Europeu de natació de París.
Molt bona feina a altres categories
La selecció espanyola de Hockey+ va ser plata en el primer Mundial de l’especialitat, amb el tècnic terrassenc Xavi Ferré i els jugadors Belén Xiover Pérez, Álex Chica, Cristian Payán i Marc Campabadal, tots de l’Atlètic. En waterpolo, la selecció sub-20 femenina va ser plata a l’Europeu, amb el concurs d’Eli Carmona del CN Terrassa. La sub-20 masculina, amb Albert Sabadell (CN Terrassa), va ser segona a l’Europeu, la sub-18 femenina, amb Maria Manso, Martina Fernández i Julia Vilaseca (CN Terrassa), va ser plata en el Mundial i, la sub-16 masculina, va ser plata al Mundial amb Pol Rico i Samuel Díaz (CN Terrassa). I la terrassenca Natàlia Escot, ara a l’Espanyol, va ser campiona d’Europa sub-19 de futbol.