Saps on és... un mosaic a l’accés de l’ensenyança

Entre la quantitat d’edificis específics que poden albergar alguna mena de mostra artística, les escoles estarien entre els llocs privilegiats si la llista busqués la idoneïtat. Què millor que unir ensenyament i cultura que és el que, en línies generals, suposa emmarar-se d’art i de tot el que pugui estar-hi relacionat. No sobta o, no hauria de sobtar, que en algun dels racons d’un col·legi es pugui trobar alguna manifestació artística.
A l’Escola Auró, antigament Escola President Salvans i Armengol, es pot contemplar un mosaic de colors que adorna la porta d’entrada. Estem parlant d’una construcció que, com s’explica al portal Rondaller.cat, es va inaugurar l’any 1972 al barri de Can Palet, en el marc de l’obra social de la desapareguda Caixa d’Estalvis de Terrassa. El projecte, diu la mateixa font, “anà a càrrec de Federico Viñals Paquez”.
Tornant, tanmateix, als mosaics que conformen la llinda, diguem-ne, que presideix l’entrada a una escola que es va batejar amb el nom d’un arbre molt típic del parc de Vallparadís.
Ceramista barceloní
Qui va ser-ne l’autor? Doncs fou el ceramista barceloní Armand Olivé-Milian, nascut l’any 1943, molt actiu entre les dècades dels anys seixanta i noranta, i autor de diverses obres per tot el territori català i, també, per altres llocs més llunyans com la Xina o altres més a l’abast, com Portugal o França.
Aquest artista va deixar imatges directament relacionades amb el que es pot aprendre a un centre escolar, com literatura o ciències, però fins i tot alguna referència a éssers mitològics, amb relació amb el món del comerç. Hi ha un total de set escenes en tot el marc de la porta d’aquesta escola. Són imatges més aviat abstractes i que deixen entreveure.