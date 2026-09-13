Crida als i les "skaters" de Terrassa: Classes gratuïtes i una JAM per a tots els nivells

Atenció si t'agraden els monopatins i ets de Terrassa. La tarda del pròxim divendres dia 18 de setembre el Llisca Club ha organitzat la primera "ReLLISCAda" al "skateparck" de Can Jofresa, una reunió perquè els "skaters" de la ciutat puguin gaudir plegats efectuant la seva activitat predilecta, rodar i fer salts i acrobàcies amb la taula del patí.
Segons ha explicat al Diari de Terrassa Xavi Carreras, secretari de l'entitat organitzadora, l'esdeveniment tindrà dues parts diferenciades: per una banda, de 18 a 20 hores han organitzat un seguit de classes gratuïtes no mixtes dirigides al col·lectiu femení i LGTBIQ+. "Al club i com a 'skaters' ens hem adonat que hi ha poques noies que patinin", ha afirmat Carreras, que ha afegit que, tot i que "cada vegada n'hi ha més", "el percentatge masculí sempre ha estat més gran que el femení" al sector. Per aquest motiu, l'organització ha decidit dur a terme aquestes classes, que no seran mixtes, per donar un espai a totes les noies i dones que vulguin iniciar-se en aquest món. Les encarregades de dirigir aquestes classes seran la Gisela i la Sowi, dues monitores de l'escola de 'skate' Skatia, i cal omplir un formulari del club per reservar una plaça.
Per altra banda, de 19 a les 21:30 hores hi haurà una 'skate JAM', és a dir, una sessió informal on els participants poden mostrar les seves habilitats sobre la taula de manera espontània. "Una JAM de 'skateboard' és com una JAM de jazz: t'has d'entendre amb tothom i seguir un ritme i una melodia, un ritme i una melodia que [en el cas de la JAM de 'skateboard'] la marcaran els mateixos 'skaters'", ha exemplificat Carreras, que ha opinat que "una JAM és una improvisació" i que l'ideal en aquests casos és tenir "les mínimes normes possibles". En aquest cas no és necessària una inscripció prèvia, ja que els participants es podran enregistrar 'in situ'.
De fet, seran els mateixos participants i assistents a la sessió els que decidiran qui s'emporta els diversos premis que els patrocinadors de l'esdeveniment han posat a la seva disposició. En aquest sentit, el secretari de Llisca Club ha comentat que, al contrari del que se sol fer en altres JAMs de "skaters", les recompenses que s'atorgaran no seran monetàries. "No ens agrada això, de premiar amb diners perquè els esports s'estan convertint en quelcom cada vegada més competitiu", ha afirmat, una realitat que incentiva que els patinadors prenguin més riscos i, per tant, puguin lesionar-se més fàcilment.
Per altra banda, mentre tot això estigui en marxa, hi haurà l'ambientació musical a càrrec del col·lectiu terrassenc Innocent Sound System i també acudiran personalitats de l'univers 'skater' com Àlex Montero, també conegut com a "Rusta", que tindrà la funció de 'speaker'. "Fins ara, no he vist gaires esdeveniments a un 'skateparck' on hi hagi un 'sound system'", ha destacat Carreras, que ha afegit que pel seu club no busca uns grans números d'assistència, sinó que volen ser la porta ideal perquè algú es converteixi en un "skater". "Si només ve una persona a les classes, segueix patinant i ve al 'skateparck' de Can Jofresa, per a nosaltres ja seria un èxit".
Millora de les instal·lacions
Precisament sobre el "skateparck" de Can Jofresa, Carreras ha fet referència a algunes mancances que tenen les instal·lacions principals per al panorama 'skater' terrassenc. "Aquest 'skateparck' no podria tenir un certificat pels mateixos 'skaters'", ha destacat, ja que els mòduls que hi ha construïts són molt alts i pot arribar a ser lesiu per als usuaris. "A Rubí, per exemple, tenen un 'skateparck' molt més progressiu i adaptat a l'aprenentatge", ha comparat. També s'ha de sumar a aquest fet que hi ha problemes estructurals amb l'espai: "Les juntes s'estan desfent, el 'bowl' [la zona que és similar a una piscina buida] s'omple d'aigua quan plou perquè l'embornal està ple i no tenim un punt de llum permanent", ha lamentat el responsable del Llisca Club.
Tot i això, Xavi Carreras ha puntualitzat que la comunicació amb l'Ajuntament ha estat "molt bona" i que el club ja ha presentat un informe al consistori en el qual queden reflectides aquestes necessitats del col·lectiu "skater". "Així queda constància de les propostes que fem", ha remarcat. Una d'elles és la creació d'un "pumptrack" al costat de les instal·lacions de Can Jofresa. "Són unes pistes on no has de baixar el peu del 'skate' o de la bicicleta i ja pots avançar només amb la inèrcia", ha detallat, una idea que, al seu parer, ha tingut bona rebuda per part de l'Ajuntament, però que també hauria d'anar acompanyada d'una bona reforma de les instal·lacions actuals.