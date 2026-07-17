L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) ha sumat aquest dijous un nou èxit de convocatòria i espectacularitat al seu llistat de propostes per apropar la música a tots els públics. Amb "La Ruta 48" ha reunit en un sol concert a la Seu d'Ègara set noms estel·lars de músics amb els quals ha dut a terme col·laboracions als darrers anys. La nit ha sigut inoblidable amb la presència de Litus, Miquel Pujadó, Magalí Sare, Carola Ortiz, Sense Sal (Nasi i Alicia), David Carabén i Maika Makovski. L'esdeveniment forma part del programa del 14è Festival d’Estiu Seu d’Ègara organitzat per la formació cambrística.
FOTOS | Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats
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Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 13:03
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
- Concert "La Ruta 48" de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i artistes convidats -
- Lluís Clotet
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