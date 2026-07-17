VÍDEO | Polèmica al Roc Blanc per un operatiu per eliminar senglars en ple parc urbà: "Una escena que no oblidarem"

El silenci de la matinada d'aquest 17 de juliol s'ha trencat de cop al barri del Roc Blanc. Al voltant de les 00.40 hores de la matinada, es va dur a terme un operatiu conjunt de la Policia Municipal de Terrassa i els Agents Rurals per abatre una família de porcs senglars al parc del Roc Blanc. L'actuació, que va incloure l'ús d'armes de foc en una zona envoltada d'habitatges, va ser enregistrada en vídeo per diversos residents que es trobaven a les seves finestres i balcons. Les imatges mostren moments de tensió, amb crits d'alguns ciutadans demanant que s'aturessin els trets, un fet que ha obert el debat al barri sobre la idoneïtat d'aquest tipus d'actuacions en l'entorn urbà.
L'impacte de l'actuació segons el veïnat
La disconformitat de part del barri ha quedat recollida en una carta facilitada per una veïna de la zona, on es descriu la vivència d'aquella nit des de la perspectiva dels residents.
"Davant de desenes de persones, es va abatre a trets una família de senglars que feia temps que vivia al barri. Molts vam sortir de casa al veure els trets i demanar que s'aturés l'operatiu, però van continuar", assenyala la carta de la veïna.
El mateix escrit descriu la intervenció com una situació "molt impactant, una escena que molts no oblidarem", a causa de la proximitat dels habitatges i la presència de ciutadans observant els fets. Per aquest motiu, els afectats demanen una explicació pública sobre "qui va autoritzar aquest operatiu, per què es va realitzar en aquestes circumstàncies i quins protocols es van seguir per garantir tant la seguretat dels veïns com el benestar dels animals".
Un avís veïnal, l'origen de la intervenció
Segons han explicat fonts de la Policia Municipal, els fets es van iniciar hores abans de l'operatiu de captura. Cap a les 23 hores de la nit, el cos local va rebre la trucada d'un veí del barri que alertava de la presència de diversos exemplars de senglar caminant pels carrers del Roc Blanc.
En desplaçar-se al lloc, la Policia Municipal va localitzar els animals al parc urbà. Les mateixes fonts policials aclareixen que la seva funció es va limitar a contenir els senglars dins d'aquest espai delimitat per evitar que sortissin a la calçada i generessin riscos de trànsit, mentre es donava avís als Agents Rurals per a la seva retirada.
Els motius de la intervenció segons els Agents Rurals
Pel que fa a la decisió d'utilitzar mètodes letals, el cos d'Agents Rurals ha confirmat que van ser els seus efectius qui van dur a terme les tasques d'erradicació, en una intervenció que comptava amb autorització i que responia a la petició de suport rebuda per part de la policia local de Terrassa.
Tot i que l'avís de la Policia Municipal feia referència a la presència dels animals a la via pública, des d'Agents Rurals s'argumenta que la motivació principal per actuar de manera taxativa respon a criteris estrictament de prevenció de la Pesta Porcina Africana (PPA). D'acord amb els protocols de salut animal, "l'eliminació dels senglars que s'introdueixen i s'habituen a la trama urbana busca prevenir la propagació d'aquesta malaltia cap a la fauna salvatge i el sector porcí." Així mateix, els especialistes solen descartar l'ús de dards anestèsics en aquest tipus d'espais oberts pel perill que l'animal fugi en direcció a vies ràpides o zones transitades abans que la sedació faci efecte.