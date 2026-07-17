Terrassa retira més de vuit tones de residus amb fibrociment de l'entorn natural des del 2024

L'Ajuntament de Terrassa ha retirat més de vuit tones de residus amb fibrociment de l'entorn natural des del setembre de 2024. Aquesta quantitat, que s'eleva exactament a 8,41 tones, suposa un augment respecte al període comprès entre el 2021 i el 2023, en què es van recollir 6,63 tones.
Nova licitació i punts afectats
El consistori ha iniciat el procés per licitar un nou contracte de recollida, gestió i trasllat d'aquests materials per un import anual de 14.943,50 euros i una durada de dos anys. Els abocaments s'han localitzat principalment als marges dels camins de l'Anella Verda, com ara les Martines, Carbonelles, la carena de Mas Bellver i els Plans de Can Bonvilar, així com a la zona de Mossèn Homs, Torrebonica i els laterals de la riera del Palau. Es tracta principalment de planxes de fibrociment, material triturat i dipòsits que contenen amiant, un element la retirada del qual preveu la Unió Europea abans del 2032.
Normativa i gestió de residus
La manipulació d'aquests residus exigeix empreses especialitzades, tot i que la ciutadania pot portar fins a 100 quilograms gratuïtament a la deixalleria de Can Barba, on hi ha el CTR Vallès, sota unes condicions d'embalatge específiques. L'abandonament incontrolat d'aquest material es considera una infracció greu amb multes de fins a 100.000 euros.
Pel que fa a la resta de residus, durant el primer semestre de l'any s'han recollit 1.070 kg en espais periurbans a través d'un servei adjudicat a la Fundació LaFACT per gairebé 50.000 euros anuals, a més de prop de 15 tones a les rieres urbanes. En l'àmbit de la custòdia del sòl no urbanitzable, s'han dut a terme 19 inspeccions urbanístiques i hi ha 106 expedients oberts.
Restriccions per la Pesta Porcina Africana
Finalment, continuen vigents les restriccions d'accés a l'Anella Verda per contenir la Pesta Porcina Africana, de manera que es prohibeixen les activitats de lleure i l'accés a les zones forestals excepte pels camins delimitats.