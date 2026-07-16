VÍDEO | Acaba el Mundial... però no la febre pels cromos!: "Ja estic acabant la col·lecció"

Després que divendres passat, 10 de juliol, més d’un centenar de persones omplissin de gom a gom l’Espai per Terrassa, la bogeria pels cromos del Mundial 2026s'ha tornat a desfermar aquesta tarda. Una riuada de persones ha omplert la seu del partit per buscar els jugadors més preuats de la Copa del Món i completar, finalment, un àlbum que ha batut rècords. La gran afluència ha arribat a impedir l’accés a l’espai, i molts aficionats s'han començat a concentrar al mateix Vapor Gran, demostrant que una afició tan clàssica com col·leccionar cromos de futbol continua movent masses.
Román i Raúl Riego
L’obsessió pels cromos del Raúl li va venir pel seu fill, Román. “És com als anys 90, quan també hi va haver una explosió pels cromos del Mundial... És el retorn però ara amb els nostres fills”. Justifica la bogeria col·lectiva perquè “Espanya ha arribat a la final, però també per aquesta nova generació de nens, que fa tornar al passat”. Entre els seus cromos més preuats: Messi, que a sobre, el tenen repetit. “És el millor jugador de la història”, conclou Román.
Aina i Laia Ruiz
La Laia és una “apassionada pel fubol, sempre m’ha agradat”. I, de pas, “sempre m’han agradat també les col·leccions de cromos”. Va acudir amb la missió de completar l’àlbum, amb els últims cromos que li quedaven: “Ja estic acabant la col·lecció, però el que em fa ràbia és que no m’ha sortit encara és Rodri, de la selecció espanyola”. Ara bé, també mostrava orgullosa els que mai canviaria: “Tinc 4 ‘extra stickers’: de Bellingham, de Moisés Caicedo, Heung Min Son i Vinicius”.
Pau i Rafa Redondo
També tenien l’àlbum gairebé ple, i com no podia ser d’altra manera, el cromo que més il·lusió els feia era el de l’astre argentí: “Tinc a Mbappé, a Haaland... Però prefereixo a Messi”, deia en Pau. Segons explica, “tothom està així perquè hi ha futbolistes que acaben la seva carrera”. I el seu pare hi afegeix que “també és perquè és un esdeveniment que es fa cada quatre anys”. Venien en busca d’un cromo concret: “M’agradaria tenir a Lamine Yamal però no em surt”.
Trini García i Hugo Ibáñez
L’Hugo és un habitual als quioscos. “Des de ben petit faig totes les col·leccions de la Lliga i dels Mundials”. I en aquesta Copa del Món no en podia ser menys. Com uns quants dels que es van aplegar ahir a l’Espai per Terrassa, li faltava un cromo que ja ha esdevingut icònic: Lamine Yamal. Ara bé, treia pit d’un altre més inesperat. Cristiano Ronaldo. “Em va fer pena quan el va eliminar la selecció espanyola, però bé, estic feliç”.