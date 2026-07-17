Terrassa destina prop de 740.000 euros a renovar l'asfalt en vuit punts de la ciutat

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí el projecte de renovació del paviment de diversos trams de la ciutat amb l'objectiu de millorar l'estat de la calçada i la seguretat viària. El consistori té previst dur a terme aquests treballs abans que s'acabi l'any, amb un pressupost total d'execució que s'enfila als 739.978,90 euros, IVA inclòs.
Les intervencions previstes en el projecte se centren en vuit punts específics del teixit urbà. Aquestes obres de millora inclouen els trams malmesos de l'avinguda de Madrid, així com la plaça d'Ibèria i el carrer de Xipre. També es renovarà el paviment al carrer de Navàs de Tolosa, concretament en els segments situats entre la plaça del Segle XX i el carrer de Joan Monpeó, i entre la carretera de Rubí i el carrer de Baldrich. La campanya d'asfaltatge arribarà igualment al carrer de Colom, a l'entorn del Parc Vallès i al pas soterrani de la C-58; al carrer de Prim, entre Baldrich i Pare Font; a la zona interior dels edificis del carrer de Bulgària, i al carrer Transversal, entre el carrer de Bartomeu Amat i l'avinguda de Josep Tarradellas.
Millora de l'espai públic
La regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, ha afirmat que "amb aquesta nova aprovació fem un pas més en l'execució del Pla de Millora de l'Espai Públic que estem duent a terme a la ciutat des d'inici de mandat". En aquest sentit, Alba ha remarcat que la prioritat de l'equip de govern és "revertir l'estat dels trams més deteriorats de la xarxa viària i posar la ciutat al dia, millorant especialment els asfaltats". Per la seva banda, l'alcalde ha destacat que aquestes intervencions "són actuacions necessàries que milloraran la seguretat de vianants i conductors, incrementen l'accessibilitat i dignificaran un entorn urbà que s'ha anat deteriorant per l'ús i el pas del temps".
Les obres s'hauran d'executar en un termini de 9 setmanes. Després d'aquesta aprovació inicial del projecte per part de l'Ajuntament, s'obre ara un període de 30 dies d'exposició pública perquè s'hi puguin presentar al·legacions. En cas que no se'n presenti cap, el projecte quedarà aprovat definitivament.