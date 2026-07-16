Els Premis Cambra reivindiquen el model d’empresa catalana

La innovació, la projecció internacional, l’emprenedoria i el compromís amb la sostenibilitat han tornat a erigir-se aquest dijous en els grans valors que la Cambra de Comerç de Terrassa ha reivindicat amb motiu del lliurament dels Premis Cambra 2026. La gala, celebrada en el marc del 140è aniversari de la institució, ha reunit destacats representants del teixit empresarial, econòmic i institucional de la demarcació i més enllà per reconèixer empreses que exemplifiquen aquests atributs i una trajectòria empresarial de referència.
En la benvinguda institucional, l’alcaldessa Ana María Martínez ha reivindicat Rubí com “una de les grans ciutats industrials de Catalunya” i ha defensat el paper de la indústria com “un dels principals motors de progrés, d’innovació i de cohesió social”. La primera edil ha situat entre els principals reptes compartits pel teixit productiu i les administracions la captació de talent, la formació professional, la digitalització, la descarbonització, la internacionalització, la disponibilitat de sòl industrial, la simplificació administrativa i la millora de les infraestructures. En aquest sentit, ha defensat que “la competitivitat no depèn únicament de tenir bones empreses”, sinó també de disposar “d’un ecosistema capaç d’acompanyar-les”, perquè, segons ha conclòs, “el desenvolupament econòmic és una responsabilitat compartida”.
El president de la Cambra, Ramon Talamàs, ha sorprès els assistents vestit amb barret de copa i capa
Alberto Tallón
L’acte, presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, també ha servit per posar en valor el recorregut d’una institució fundada el 1886, la primera cambra de comerç constituïda a Catalunya. El seu president, Ramon Talamàs, ha aparegut a l’escenari amb un barret de copa i una capa negra, que ell mateix ha justificat com un avançament del fil conductor de la gala. El màxim representant de l’ens cameral ha reivindicat la cultura com un actiu també des del vessant econòmic. En aquest sentit, ha defensa que, més enllà del seu valor social i identitari, cal entendre-la “com un element tractor” de l’activitat socioeconòmica.
Diàleg entre cultura i empresa
De fet, el recentment rehabilitat Casino de Rubí, equipament municipal reobert el desembre passat després d’una profunda reforma, ha acollit una cerimònia vertebrada per un espectacle creat especialment per a l’ocasió per l’Esbart Dansaire de Rubí. Sota la direcció artística d’Adriana Monté i amb l’acompanyament de la cobla La Principal del Llobregat, el cos de dansa de l’entitat centenària ha establert un diàleg entre cultura i empresa a través de diferents coreografies inspirades en cadascuna de les categories dels premis.
Una de les coreografies de l`Esbart Dansaire de Rubí
Alberto Tallón
“Complicitats” ha servit d’obertura al lliurament de la primera distinció de la vetllada, el Premi Cambra a la Innovació en la Transformació Digital, que ha estat per a la terrassenca WindowSight, reconeguda per haver convertit l’art en una plataforma digital i global integrada en televisors i sistemes de senyalització.
El lliurament del premi a la innovació en la transformació digital a la terrassenca WindowSight
Alberto Tallón
La interpretació d’un fragment de l’havanera “Calma de la mar” ha introduït el Premi Cambra a la Internacionalització, que ha obtingut Isotubi, empresa de Castellbisbal especialitzada en la fabricació i distribució de tubs i accessoris d’acer amb presència en més de quaranta països.
Juliana Dorn, directora comercial d’Isotubi, rep el reconeixement a la internacionalització
Alberto Tallón
També ha resultat guardonat el projecte santcugatenc Herix amb el Premi Cambra a la Millor Iniciativa Emprenedora pel desenvolupament d’un dispositiu destinat a millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants. La seva distinció ha anat acompanyada de la “Jota de la Ribera”.
El lliurament del premi a la millor iniciativa emprenedora a Pilar Moreno, fundadora d’Herix
Alberto Tallón
Mentrestant, “El Ball del Mocador de Bot” ha precedit el quart guardó, el Premi Cambra als Criteris ESG, que ha recollit la rubinenca Vicente Torns, dedicada a la investigació, el desenvolupament, la producció i la comercialització de productes de coure i alumini per a sectors com l’energia, l’automoció, la construcció i les infraestructures, pel seu compromís amb la sostenibilitat, la descarbonització i l’economia circular.
L`entrega del guardó als criteris ESG a Vicens Torns, CEO de Vicente Torns
Alberto Tallón
Si els quatre guardons a concurs han mirat cap als reptes de present i futur de l’empresa, el Premi Cambra a la Trajectòria Empresarial ha posat el focus en el valor del recorregut empresarial. Enguany, la distinció ha recaigut en la família Braun, impulsora del grup B. Braun, un dels referents mundials en el sector de la tecnologia mèdica i la salut, en reconeixement de més de set dècades de compromís industrial, innovació i lideratge global.
Christoph Müller, conseller delegat de B. Braun, recull el premi a la trajectòria de mans de Ramon Talamàs, Miquel Sàmper i Ana María Martínez
Alberto Tallón
El lliurament del guardó ha donat pas a un fragment de les “Gitanes de Rubí”, una de les peces més emblemàtiques del repertori de l’Esbart i més representatives del patrimoni cultural de la ciutat amfitriona i el Vallès, que ha posat el punt final a la proposta escènica de la gala.
Els reptes de l’economia catalana
En la cloenda de la cerimònia, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha reivindicat els guardons com un reflex dels principals reptes de l’economia catalana. El titular del departament ha defensat la innovació com un factor “imprescindible” perquè Europa recuperi competitivitat davant dels Estats Units i la Xina, mentre que ha situat la internacionalització i, sobretot, la diversificació de mercats com una necessitat en un context marcat per les tensions geopolítiques i comercials. En aquest sentit, ha recordat que Catalunya concentra el 26% de les exportacions de l’Estat i que l’any passat va tornar a marcar un nou rècord. També ha assegurat que “emprendre és sinònim de Catalunya” i ha valorat el compromís de les empreses amb la sostenibilitat davant els efectes del canvi climàtic, que, segons ha advertit, obligaran fins i tot a replantejar la manera de treballar en alguns sectors.
La cloenda ha anat a càrrec del conseller Miquel Sàmper
Alberto Tallón
El conseller també ha ressaltat la col·laboració publicoprivada i ha assegurat que el Govern treballa en un instrument legislatiu per facilitar que les petites empreses puguin créixer i convertir-se en mitjanes, i que aquestes facin el salt a grans companyies.
L’esperit fundacional dels guardons
L’origen dels Premis Cambra se situa en l’any 1977. En aquell moment, la Cambra de Comerç de Terrassa ja premiava les empreses exportadores amb les Medalles al Mèrit Exportador, i donava també distincions al comerç a través de l’acte de cloenda de la tradicional Setmana del Comerç. Aquests esdeveniments es van mantenir fins a l’any 2000, quan es van crear els Premis Cambra. Els guardons tenen la voluntat de mantenir l’esperit fundacional i ampliar-lo als àmbits de promoció econòmica i servei a l’empresa amb els quals s’identifica l’entitat. La celebració només s’ha vist interrompuda l’any 2020, per la covid.