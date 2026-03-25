Fotogaleries

FOTOS | De fàbrica abandonada a supermercat, així és el nou Bonpreu de Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de març de 2026 a les 19:38

La companyia ha rehabilitat la nau més antiga del complex industrial Sala Badrinas amb la col·laboració del Museu de Terrassa, amb l’objectiu de recuperar elements arquitectònics originals.

Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -
Alberto Tallón
  • Nou Bonpreu del barri del segle XX -

Notícies recomenades