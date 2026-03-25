La companyia ha rehabilitat la nau més antiga del complex industrial Sala Badrinas amb la col·laboració del Museu de Terrassa, amb l’objectiu de recuperar elements arquitectònics originals.
FOTOS | De fàbrica abandonada a supermercat, així és el nou Bonpreu de Terrassa
ARA A PORTADA
- Alberto Tallón
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 25 de març de 2026 a les 19:38
- Nou Bonpreu del barri del segle XX -
- Alberto Tallón
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