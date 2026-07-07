Tanquen els accessos a la Mola i a diversos municipis pel risc extrem d'incendi

L'alerta màxima pel perill de foc forestal comença a traduir-se en restriccions severes als accessos de l'entorn natural de Terrassa. Davant l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi, diversos municipis de l'entorn del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac han pres mesures dràstiques de prevenció. En concret, els ajuntaments de Sant Vicenç de Castellet i del Pont de Vilomara i Rocafort han ordenat el tancament total dels accessos al medi natural i a les zones forestals d’alta freqüentació.
Aquestes restriccions extraordinàries estaran vigents fins al pròxim divendres 10 de juliol, i només es permetrà el pas al veïnat i als serveis essencials. L'objectiu prioritari és protegir les persones en situacions de perill extrem i disminuir el risc d’incendi derivat de l’activitat humana, especialment en punts crítics com Sant Vicenç de Castellet, que just el passat divendres 3 de juliol ja va patir un incendi forestal.
La mesura que afectarà més directament els excursionistes de Terrassa i del Vallès Occidental és la que fa referència al cim més emblemàtic de la comarca. El parc natural ha decidit tancar el conjunt monumental de Sant Llorenç del Munt a la Mola, a Matadepera, durant aquest dimecres 8 de juliol, a causa de les altes temperatures que es preveuen pel pic de l'onada de calor. Per evitar exposar els treballadors a les hores de màxima calor durant la pujada al cim, el servei d'informació es traslladarà provisionalment al camí dels Monjos, des d'on s'informarà la població del risc de fer l’ascensió.
Finalment, la direcció del Parc també ha anunciat la suspensió de l'agenda lúdica i cultural dels pròxims dies per motius de seguretat. Entre les activitats programades que s'han hagut d'anul·lar de de cara al cap de setmana destaquen la passejada guiada al castell de Rocafort i les visites a la cova de Mura. Les autoritats fan una crida a la responsabilitat ciutadana i demanen evitar qualsevol desplaçament innecessari a les zones boscoses.